Klub der jungen Geschichten Aline auf der Flucht Lina Prest, Luzern, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts mehr schief gehen kann. Leider zu sicher. „Aber erstmals hallo, ich bin Aline. Ich erzähle euch meine Geschichte wo ich und meine Familie von Afghanistan in die Türkei flüchten mussten.“ Wir hatten schon alle das Gefühl der Bürgerkrieg endlich enden würde, aber es geschah nicht, im Gegenteil. Es war ein Samstagabend, wo dieses Mal bei einem Haus direkt neben uns das Dach abbrannte. Meinen Eltern wurde es zu viel. Wir mussten ein paar wenige Sachen einpacken und fliehen. Wir rannten um 3:00 Uhr am Morgen los, um auf den Flüchtlingspfad zu kommen. Als es etwa heller wurde, trafen wir eine Flüchtlingskarawane und schlossen uns dieser an. Wir mussten 3,5 Wochen laufen, bis wir endlich in unserem Flüchtlingslager ankamen. Die Zelte und WC waren schlimm. Alles schmutzig und kaputt. Dazu musste man die Zelte noch bezahlen und das konnten wir nicht. Wir hatten nicht genug Geld. Also mussten wir auf dem Steinboden schlafen. Das fand ich richtig unfair! Aber der Schock meines Lebens bekam ich in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch. Wir schliefen alle als wir plötzlich von einem lauten Schrei aufschreckten. Eine vermummte Männergruppe brach in unser Lager ein. Sie schossen angezündete Zündhölzchen auf die Zelte und viele brannten ab. Aber jetzt zurück zum Aufschrecken. Meine Familie und ich mussten einfach in diesen Kleidern flüchten, die wir gerade anhatten. Es war überall Rauch und ich sah meine Hand vor Augen gar nicht mehr. Es gab Männer darunter auch mein Vater, die sich wehren wollten. Aber das konnten sie nicht, denn die Männer waren in der Überzahl und immer, wenn unsere Männer sie vertreiben wollten, schlugen sie mein Vater und die anderen. Im Kampf verlor ich meine Familie, ich schaute hektisch um mich, aber sie waren verschwunden. Das Einzige, was ich sah, war das alle Leute in Richtung Hafen rannten. Ich mischte mich unter die Masse und schaute immer wieder, ob ich meine Familie sah. Als wir endlich am Hafen ankamen sah ich meine Familie in einer Schlange anstehen. Ich habe mich noch nie so gefreut meine Familie wieder zu sehen. Die Masse buxierte mich hoch. Es war so eng auf diesem Fischkutter das ich mich nicht vom Fleck bewegen konnte. Die Reise von der Türkei nach Amerika dauert etwa 1,5 Monate, aber ehrlich gesagt, kam es mir vor wie ein halbes Jahr. Wir

sahen schon das Land als der Fischkutter immer mehr sank und sank. Es beschlossen alle vom Boot zu springen und den Rest noch zu schwimmen, aber als wir an Land waren, vermissten wir ein Kind. Wir mussten auf die Küstenwache warten und schon zwei Stunden später fanden sie das Kind tot auf. Ich war schockiert den toten Jungen auf dem Arm des Küstenwächters zu sehen. Wir gingen zum Glück noch am selben Tag durch die Grenze, weil dann durften wir es noch, denn am nächsten Tag hatte die Regierung die Grenzen für Flüchtlinge geschlossen. Zuerst hatten wir eine Unterkunft in Amerika gefunden, dann hatten sie uns nach Italien geschickt, dann nach Deutschland und danach in die Schweiz und da leben wir jetzt schon seit zwei Jahren in einer kleinen Wohnung in Solothurn. Heute gehen meine zwei Brüder und ich zur Schule, und zwar in die dritte, in die fünfte und in die zweite Oberstufe. Ich bin so glücklich jetzt so leben zu dürfen. Wenn ich mir überlege, dass es jetzt immer noch Leute gibt, die auf der Flucht sind, läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter. Aber mir geht es ja gut. Jetzt kann ich wirklich sagen, dass nichts mehr schief gehen kann.