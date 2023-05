Klub der jungen Geschichten Alles eine Lüge? Delila Brka, Zug, 1. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich war nicht mehr in diesem Keller, seitdem meine Eltern gestorben waren. Dies war schon drei Jahre her. Ängstlich wollte ich nachschauen, was in diesem Schrank war. Als ich die Hand an der Schranktür hatte, verschwand das Licht plötzlich wieder. Ich dachte, ich hätte mich geirrt und holte die Decken für meine Freunde Jil, Noah und Jake, da sie bei mir übernachten wollten. Als ich schon die Treppen hochlief, fiel mir dann noch ein, dass ich die Kissen holen musste. Also stampfte ich genervt noch einmal nach unten.

Plötzlich sah ich es wieder, das Licht! Ich machte schnell die Tür auf. Dort lag ein Tagebuch mit einer alten leuchtenden Taschenlampe, die überdeckt war mit Staub. Ich wollte mir die Sachen genauer anschauen. Dafür rief ich meine Freunde runter. Auch sie waren so verwundert wie ich.

Wir holten das Tagebuch raus und schauten es genau an. Als wir es öffneten, fiel ein alter zerknitterter Brief raus, in dem stand: Für Lin Smith! Es tut mir leid, dass ich gegangen bin, ohne dir Bescheid zu sagen. Ich wollte dich nur beschützen vor deinem leiblichen Vater. Als ich das las, war ich schockiert. Ich erfuhr auf diesem Weg, dass es nicht meine echte Familie war, mit denen ich 14 Jahre verbracht hatte.

Ich las weiter und erfuhr, dass mein leiblicher Vater meine Mutter geschlagen und sie mich zur Sicherheit weggegeben hatte. Meine Freunde und ich waren uns sehr sicher, dass meine Mutter noch lebte. Also wollten wir nach ihr suchen. Im Tagebuch standen auch ein paar Hinweise. Das alles wurde mir dann plötzlich zu viel und ich wollte eine Nacht darüber schlafen. Ich konnte es nicht glauben, dass mein Leben eine Lüge war.

Am nächsten Morgen schauten wir uns das Tagebuch und die darinstehenden Hinweise nochmals genau an. Es gab einen Hinweis, der lautete: «3475 teerts nwotyna». Wir überlegten und plötzlich sagte Noah: «Ich hab’s! Es könnte eine Adresse sein, die andersrum geschrieben ist. Anytown Street 5743!» Mit klopfendem Herz gab ich die Adresse im Internet ein. Und es gab sie! Es war ein altes Haus. Wir wollten dahinfahren und uns umschauen, denn es war nicht weit weg von mir. Also fuhren wir mit den Fahrrädern zum Haus. Es sah sehr zerbrechlich aus. Wir alle waren sehr vorsichtig, als wir zur Eingangstür liefen. «Eine schlechte Nachricht», murmelte Jill, «die Tür ist geschlossen.» Also mussten wir uns eine andere Idee überlegen.

Es war ein paar Minuten ruhig, bis Jake feststellte, dass wir durch ein Fenster klettern könnten. Als wir eins im ersten Stock fanden, schlugen wir es mit einem Stein ein. Drinnen sahen wir Blutspuren, denen wir folgten. Wir sahen immer mehr Blut am Boden, das uns zum Wohnzimmer führte. Dort sah ich eine Frau mit einem Messer im Leib. Ich war schockiert, als ich sie sah. Als ich realisierte sofort, dass das meine Mutter war. Ich flüsterte leise vor mich hin: «Wir sind zu spät gekommen, mein Vater war schon hier.» Kurz danach liess ich mich nieder und brach in Tränen aus.