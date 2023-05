Klub der jungen Geschichten Alles für eine Note Julianne Ehrsam, Udligenswil, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher… Das weiss ich jetzt, im Nachhinein denke ich hätte man das Problem wahrscheinlich auch anders lösen können. Denn das ganze Problem fing eigentlich damit an, dass meine Kollegin Jessica im Moment ziemlich schlechte Noten schreibt. Und Morgen ist die wichtigste Prüfung im ganzen Jahr und wenn sie bei dieser wieder eine schlechte Note schreibt bekommt sie richtig Ärger und zwar von ihren Eltern, vom Schulleiter und von den Lehrern. Also habe ich mit meiner zweiten Kollegin Livia einen Plan ausgeheckt. Natürlich musste Jessica auch mitmachen. Die einzige Idee, die wir hatten war ins Lehrerzimmer einzubrechen, um an die Lösungen der Prüfung zu kommen. Dabei mussten wir aber noch ein paar Sachen beachten, zum Beispiel geht Frau Müller immer erst um 20:08 auf den Bus nach Hause, oder wir mussten auch schauen, dass wir nicht am Dienstag oder Donnerstag einbrechen, denn dann ist Putztag. Also entschieden wir uns dafür es am Montag um 21:00 zu wagen. Für das mussten wir uns einschliessen lassen. Wir haben uns versteckt und haben gewartet bis alle gegangen waren. Als wir sicher waren, dass wir alleine sind schlichen wir zum Lehrerzimmer. Zu unserem Erstaunen war die Tür offen. Wir traten ein und suchten nach den Lösungen. Wir suchten, aber fanden nichts. Plötzlich betrat jemand das Lehrerzimmer. Wir erschraken und versteckten und schnell, doch leider ohne Erfolg. Aber als wir sahen, wer da stand, konnten wir es nicht fassen. Es war kein Lehrer, kein Hausmeister aber auch nicht der Schulleiter. Es waren Kevin, Max und Loui, die drei Jungs aus unserer Klasse. Jessica war die erste die das Schweigen brach: «Was macht ihr hier?» «Erklär du das!», sagte Loui zu Kevin. «Okay, wir wollten die Lösungen der Prüfung holen», antwortete Kevin. «Wir wollten auch die Lösungen holen», sagte Livia verwirrt. Alle schauten sich perplex an. Doch dann fingen wir alle zusammen wieder an zu suchen. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde gesucht hatten, haben wir sie endlich gefunden. Wir kopierten sie schnell und gingen nach Hause. Livia, Max, Loui und ich gingen schlafen und Jessica und Kevin machten sich daran die Lösungen auswendig zu lernen. Nun hoffe ich, dass sie das schaffen oder schon geschafft habe und morgen eine gute Note schreiben.