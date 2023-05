Klub der jungen Geschichten Alles grau Jonas Stalder, Buttisholz, 1. Sek

(chm)

Ich steige in den Keller. Dort scheint ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hat. Die Schranktür ist sehr gross und steht nur einen kleinen Spalt offen. Ich öffne die Tür und plötzlich zieht mich ein extrem starker Windstrom in die Türe hinein. Ich befinde mich sogleich in einem dunkelgrauen Windstrom mit hellen Lichtern, und werde richtig herumgewirbelt. Nach etwa einer Minute herumwirbeln, falle ich in einen kleinen, tiefen See. Ich schwimme, so schnell ich kann, an die Oberfläche, weil mir langsam die Luft ausgeht. Als ich an der Oberfläche bin, schwimme ich langsam zum Ufer. Am Ufer angekommen, falle ich sehr erschöpft auf einen kleinen Sandstrand. Nach einer kurzen Pause stehe ich auf, und schaue mich um. Alles, was ich sehe, ist grau, sogar das Wasser und die Sonne. Da spricht plötzlich eine tiefe, furchterregende Stimme zu mir, ich weiss auch nicht, woher sie kommt. Sie sagt: «Du musst drei Aufgaben lösen. Wenn du sie nicht schaffst, bleibst du für immer hier! Als erste Aufgabe musst du über den See kommen, ohne unterzugehen.» Da mache ich mich auf die Suche nach etwas, das auf dem Wasser schwimmt. In der Nähe ist ein kleiner Wald, wo ich einen umgestürzten Baum finde. Dieser ist innen hohl, nicht zu gross und wie ein Kajak. Aus einem Ast baue ich mir ein Ruder und schleppe alles ans Ufer des Sees. Ich steige in mein Holzkajak und rudere über den See. Plötzlich merke ich, dass ich irgendwie nass werde. Da entdecke ich ein Loch und stecke sofort meine rechte Hand hinein. Es hört auf zu fliessen und ich rudere nur noch mit einer Hand. Nach den anstrengendsten zehn Minuten meines Lebens komme ich am anderen Ufern an und lehne mich erschöpft an einen Baum. Da spricht die Stimme wieder zu mir: «Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Als zweite Aufgabe musst du eine lebendige Elster fangen und sie zu mir bringen.» Die Stimme war weg und es wurde wieder ruhig. Ich höre nur einen Vogel kreischen. Ich überlege mir, wie ich eine Elster anlocken kann. Da kommt mir in den Sinn, dass Elstern gerne glänzende Sachen klauen. Da fasse ich mir an den Hals und ziehe mir meine goldene Kette aus. Ich baue eine Falle für die Elster und schaue mich nach Materialien um. Zum Glück finde ich einen Stein, der innen hohl ist wie eine Schale. Da habe ich eine Idee. Ich nehme einen Stock und lehne den Stein an den Stock. Nun lege ich meine Goldkette, die ich mal von meiner Grossmutter bekommen habe, darunter. Dann lege ich mich auf die Lauer. Nach zwei Minuten höre ich schon wieder das Kreischen und tatsächlich war es eine Elster. Sie schaut sich um und entdeckt die Goldkette. Sie fliegt voller Gier in die Falle. Und tatsächlich, als sie die Kette zwischen dem Schnabel hat, will sie wegfliegen und schmeisst dabei den Stock um und der Stein schnappt zu. Ich freue mich riesig und renne zu der Falle. Ich öffne die Falle und nehme die Elster in meine Hände mit meinen Fingern um ihre Flügel herum. Plötzlich höre ich wieder die Stimme. Sie sagt: «Klug hast du die zweite Aufgabe gemeistert. Du kannst die Elster wieder fliegen lassen.» Ich nehme der Elster die Goldkette aus dem Schnabel und lasse sie wieder fliegen. Sie fliegt sehr schnell davon und ist auch schon wieder verschwunden. Die Stimme sagt: «Kommen wir zur letzten Aufgabe. Du musst das Rätsel lösen, welches ich dir vorlese. Ich existiere nur, wenn es Licht gibt, aber wenn Licht direkt auf mich gerichtet ist, verschwinde ich. Was bin ich? Du hast 5 Minuten Zeit. Die Uhr tickt!» Über mir taucht plötzlich eine riesige Sanduhr auf, in der der Sand sehr schnell fliesst.

Ich weiss, wenn ich die Aufgabe nicht schaffe, bleibe ich für immer hier. Ich überlege und überlege und die Zeit läuft und läuft. Die letzte Minute bricht an. Plötzlich kommt mir in den Sinn, dass der Schatten Licht braucht, um zu überleben. Und wenn Licht auf ihn gerichtet wird, verschwindet er. In der letzten Sekunde rufe ich ganz laut: «SCHATTEN! » Was dann geschieht, ist unglaublich. Ein riesiger, farbiger Windsturm stürmt durch die ganze Welt und alles wird farbig. Der Windsturm fegt auf mich zu und nimmt mich mit bis zu einer Tür. Ich öffne sie und bin plötzlich wieder in meinem Keller. Und höre meine Mutter rufen: » Das Essen ist fertig «.