Klub der jungen Geschichten Alles nur wegen dem Graffiti Maja Kovàcs, Ibach, 1. Oberstufe

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir waren schon so weit und mussten das Graffiti fertig machen. Im Schulhaus war es dunkel und nur das Licht der Taschenlampe und das Licht des Notausgangschildes leuchtete. Raphi mein Bester Freund sprayte ein Graffiti auf die wand und ich musste wache halten, als wir plötzlich eine Sirene hörten. „Die Polizei kommt!“, reif er mir zu und packte die dosen zusammen, zu spät die Polizisten kamen schon durch die Eingangstür. „Kim, wir müssen durch die Hintertür!“, flüsterte er und wir sprinteten los. Als wir hinten ankamen, blieb ich stehen und fragte Raphi, ob er alle Spraydosen mitgenommen hat. Mir ging ein ungutes Gefühl durch den Magen. Er zählte die Dosen. „eine Fehlt!“, flüsterte er und sofort wusste ich, wenn jemand die Dose fand, würden sie genau wissen, dass Raphi das war, den an der Schule war er der Einzige, der seine Dosen an sprayte. Ohne zu zögern, rannte ich los durch das ganze Schulhaus, in den 3. Stock. Da! da lag die Dose. Ich schnappte sie mir und wollte gehen, als ich Schritte von der Treppe hörte. Ich schlich auf Zehenspitzen ins Jungen Klo, es stank, ich fragte mich, wie es die Jungs aushalten konnten, hier aufs WC zu gehen. Als plötzlich ein Polizist reinkam und mich sah. Ich wollte schon aus dem Fenster klettern und aus auf die Feuerleiter rüber, als der Polizist mich an meinem schwarzen Hoody pachte und mich zurückzog. Ich war auf der Polizei Station als meine Mutter kam. Sobald sie mich sah, schrie sie los. Im Auto als wir nach Hause fuhren, war es auch nicht besser. Ich lag auf meinem Bett und starte Löcher in die Decke. Ich hörte, wie meine Eltern diskutieren: „wie kommt sie auf so eine blöde Idee?“. Ich hatte meinen Besten Freund nicht verraten. Ich konnte nicht ein schlafen die ganze Zeit überlegte ich, was meine Bestrafung wird. Ich werde sehr wahrscheinlich von der schule verwiesen. Am morgen wachte ich auf, es war Samstag. Ich wollte nicht Frühstücken gehen, denn sobald ich mein Zimmer verlies, würden meine Eltern anfangen zu schimpfen. Doch ich hate Hunger und die letzten Süssigkeiten hate ich gestern Abend gegessen ich schlich die Treppe runter, ich wusste, wo ich hintreten muss das die Treppe keine Geräusche von sich gibt. In der Küche war mein Vater, der seine Zeitung las, meine Mutter stand mit dem Rücken zu mir, an der Kaffeemaschine. „Guten morgen Kim!“, sagte meine Mutter als ich mich setzte. „wir haben uns entschieden“, sagte mein Vater, „du gehst in ein Internat für Mädchen.“ „Nein!“, schrie ich. Meine Eltern schauten mich nur Emotion los an. „und was wird mit Raphi?“, frage ich aufgebracht. „Er wurde von der schule verwiesen wie du, er geht zu seiner Mutter nach Österreich.“, dass konnten sie doch nicht machen, wir waren seit dem Kindergarten unzertrennlich. Es waren 2 Monate vergangen, seit ich ins Internat gegangen war. Mia meine Mitbewohnerin riss die Tür auf und stürmte zu mir, sie war sehr nett und voller Energie, dass ich sehr verstehen konnte, denn heute kam ihr Bruder, der hier Lehrer war und 2 Jahre lang um die Welt gereist ist zurück. Mia war meine beste Freundin geworden. Ich dachte nicht mehr so viel an den Vorfall mit dem Graffiti und es gefiel mir sogar hier.