Klub der jungen Geschichten Alles wegen diesem Buch Solina von Trostorff, Ennetbürgen, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

3 Monate zuvor

Ich fuhr mit der grossen Rolltreppe in den zweiten Stock meiner Lieblingsbibliothek «Webster». Ich ging zügig zu meinem Lieblingsgenre und nahm mir ein paar Bücher. Es waren so viele, dass ich sie fast nicht tragen konnte. Ich war auf dem Weg zu meinem Lieblingstisch am Fenster, als mir plötzlich alle Bücher auf den Boden fielen. «Mist!», fluchte ich, als ich mich auf den Boden kniete. «Stephen King», sagte ein grosser Mann, der gerade eines meiner Bücher aufhob. Er öffnete den Buchumschlag: «Wie ist dein Name?», fragte er, während er grinste und etwas in mein Buch hineinkrizelte. «Ava, und deiner?», gab ich zurück. «Miles», antwortete er mir. «Ich glaube nicht, dass ich dir hier schonmal begegnet bin, bist du öfters hier?», fragte ich ihn. «Ab jetzt schon», sagte er grinsend. Er drückte mir mein Lieblingsbuch in die Hand und ging rasant die grosse Treppe hinunter.

«Und was steht drin?», fragte meine beste Freundin Sky, als ich gerade dabei war ihr von Miles zu erzählen. Ich öffnete das Buch: «18:30Uhr an der alten Brücke im Stadtpark. PS: Gute Wahl, ist mein Lieblingsbuch.» - «War ja klar», flüsterte Sky grinsend, während ich ihr die Nachricht vorlas.

Dass ich und Miles uns kennengelernt haben, ist jetzt schon fast einen Monat her.

Miles und ich fuhren, nachdem wir zusammen gelernt hatten, zum Strand. Wir wollten Picknicken gehen. Ich las weiter an meinem Lieblingsbuch «Der Outsider» von Stephen King. Ich liebte dieses Buch nicht nur wegen der guten Storyline, sondern auch, weil ich es mir bei unserem ersten Treffen gekauft hatte. Miles drückte mir einen Kuss auf die Stirn und lief ins Wasser.

Ich rief Miles, um ihm etwas in meinem Buch zu zeigen, doch niemand antwortete. «Miles?», schrie ich lauter und stand auf. Ich rannte zum Wasser, aber sah ihn weit und breit nicht. Eine ältere Frau kam zu mir und legte ihre Hand sanft auf meine Schulter. «Suchen sie jemanden?» - «Ja, ich suche meinen Freund, der eben noch dort neben mir lag, haben Sie ihn vielleicht gesehen?», antwortete ich mit zitternder Stimme. «Aber sie waren doch allein», erwiderte sie verwirrt. Ich erklärte ihr, dass er eben noch da war, doch sie reagierte nicht. «Wie heissen sie junge Dame?», fragte sie. «Ava. Aber dafür ist jetzt keine Zeit, ich suche Miles!», sagte ich laut. Sie setzte sich mit mir auf den Boden, während sie auf ihrem Handy herumtippte.

Ein paar Minuten später, hörte ich Polizeisirenen. Ich war beruhigt, da ich wusste, dass sie Miles suchen würden. Sie suchten ihn aber nicht. Sie nahmen mich nur mit aufs Revier.

Sky kam in den Raum und setzte sich still neben mich. «Sky, haben sie irgendetwas gesagt? Wissen sie, wo er ist? Geht es ihm gut?», fragte ich weinend meine beste Freundin. Sie hielt meine Hand und sagte: «Ava, er ist vor zwei Monaten verunglückt, an einem Motorradunfall.» Ich umklammerte ihre Hand, als mir alles langsam wieder in den Sinn kam. «So etwas war schon öfters passiert, er ist schon lange weg. Ich bilde mir das alles nur ein», flüsterte ich leise. Meine Mutter kam durch die Tür und nahm mich sofort in den Arm. «Er war doch eben noch bei mir», sagte ich diesmal ruhiger. «Es wird besser, das verspreche ich dir», sagte meine Mutter während auch ihr die Tränen liefen. «Aber es war alles so perfekt», sagte ich leise. «Das wird es auch wieder werden», erwiderte meine Mutter, während sie ihren Kopf auf meinen legte. Ich schaute nach unten und öffnete den Buchumschlag. Ich musste Lächeln, während ich mich zurückerinnerte, wie dieses Buch alles verändert hat.