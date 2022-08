Zuger Wahlen 2022 Alois Gössi im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Alois Gössi den Wählerinnen und Wählern.

Als langjähriger Kantonsrat war mein erster Slogan «Wachstum um jeden Preis, tiefe Steuern mit entsprechendem Spardruck, unbezahlbare Wohnungen?». Leider trifft vieles immer noch zu. Bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. Die zugerische Steuerpolitik verkommt es zu einem Verdrängungswettbewerb, viele Wegzüge aus dem Kanton zeugen davon, dass das Leben in Zug zu teuer ist, sie es sich nicht mehr leisten können. Bei den Steuern sind wir die Nummer 1 in der Schweiz, bei der Rangliste mit dem verfügbaren Einkommen (nach Miete et cetera) bewegen wir uns im hintersten Drittel der Schweiz. Da setze ich mich für eine vernünftgige Steuerpolitik ein. Ebenfalls beim Klimaschutz: aus dem «Zuger Bummler» soll halbwegs ein «Schnellzug» werden.

