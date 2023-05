Klub der jungen Geschichten Als alles neu beginnen musste Nina Holdener, Muotathal, 1. Real

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich mag mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals zweieinhalb Jahre alt, mein Bruder ein Jahr alt. Unsere Familie fuhr zusammen mit der Familie meines Onkels und meiner Tante mit Cousin und Cousine und meinem Gotti in den Europapark. Vor der Abfahrt verabschiedeten wir uns noch von den Grosseltern, die zuhause blieben. Irgendwie war dieser Abschied anders als sonst. Das war ein schöner Tag, als wir nach Hause wollten, klingelte das Telefon von meiner Mutter. Es war ihr Bruder Josef. Sie sagte nicht viel und hörte nur zu, bis sie auf einmal anfing zu Heulen. Nachdem meine Mutter den Anruf beendete, sprachen die Erwachsenen kurz miteinander und alle hatten Tränen in den Augen. Auf der Heimreise war es mucksmäuschenstill, niemand sprach etwas. Bei einem Zwischenhalt an einer Raststätte fragte ich dann, was sie denn haben? Da fing mein Gotti Andrea gleich an zu weinen. Sie erklärten es mir so. Sie wussten, dass meine Grossmutter Paula an diesem Tag eine schwere Herzoperation hatte. Das war schon ihre Dritte. Ich hatte das gar nicht gewusst und verstand die Umstände nicht. Bis dann mein Vater Fredi uns Kindern erklärte, dass sie jetzt vom Himmel oben auf uns aufpassen würde. Da fragte mein Cousin Michael, der 5 Jahre alt war, ob sie gestorben sei? Leider war die Antwort ja. Sie ist im Spital während der Operation gestorben. Ab da waren alle wie versteinert. Niemand wollte sprechen, essen oder trinken. Wir Kinder trauten uns auch nicht etwas zu sagen. Als wir endlich zuhause waren, war es schon ziemlich spät, aber meine Mutter Anita konnte einfach nicht schlafen. Ich hörte sie weinen. Ich ging dann zu ihr, bis sie einschlief. Am Tag der Beerdigung wollte ich mit, aber ich durfte nicht und musste mit meinem Bruder zu den Grosseltern ins Muotathal. Ich wollte aber meiner Mutter einen Glücksbringer mitgeben, der sie trösten sollte, so gab ich ihr einen Plastikhund mit.

In der Nacht träume ich viel. In den Träumen kommt manchmal auch meine Grossmutter Paula vor. Einmal sagte sie in einem Traum zu mir, dass ich sie nicht vermissen soll, sie ist immer bei mir und gibt auf uns Acht. Ich habe sie nicht so gut gekannt und habe auch nicht so viele Erinnerungen an sie. Mein Grossvater Konrad kann kaum mehr laufen und er bedeutet uns sehr viel, darum gehen wir ihn jeden Mittwochnachmittag, wenn wir Zeit haben, besuchen und jassen mit ihm. Damals dachten wir, dass Grossvater Konrad das niemals überwinden kann. Aber er macht es wirklich gut und freut sich über jeden Besuch.