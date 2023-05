Klub der jungen Geschichten Als die Karotte in den Schrank fiel Ben Huwyler, Seedorf UR, 1. Kanti

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.»

Ich wollte doch nur Karotten holen für meine Mutter, die gerade am Kochen war. Als ich mich dem Schank näherte, und ich den Griff berührte, kam er mir sehr kalt vor. Fast zu kalt. Plötzlich hörte ich ein leises Flattern. Das Licht im Schrank wurde immer blauer, je mehr ich den Schrank öffnete. Als ich ihn schliesslich aufbekam, kam mir ein kalter Hauch entgegen. Ich sah ein fliegendes Licht mit kleinen Flügeln. Etwas verdutzt schaute ich das komische Etwas an. Tausende Gedanken schossen mir durch den Kopf. Was war denn das? So etwas hatte ich noch nie gesehen.

War es ein Irrlicht? Ein kleiner Drache? Ein Monster? Was hatte das kleine Ding in unserem Keller zu suchen?

Es war irgendwie zahm und flog nicht weg. Wahrscheinlich war es ein Junges und darum erkannte es nicht, wie es sich verstecken müsste oder es war in einer Schockstarre, so wie ich es war. Ich meine, vor 30 Sekunden glaubte ich gar nicht an fliegende Lichter. In diesem Moment machte ich das, was mir am klügsten vorkam: Ich schloss den Schrank so schnell ich konnte. Aber bei dieser ruckartigen Bewegung fiel mir eine Karotte aus dem kleinen Loch auf der Unterseite des Beutels, den ich holen sollte, mit einem dumpfen Ton in den Schrank und die Schranktür fiel mit einem lauten Knall zu.

Rennend oder gar fliegend bin ich zu unserer Wohnung im oberen Stock gelangt. Die folgende Nacht kam mir vor wie zwei Nächte. Unruhig, schweissgebadet, träumend und meistens wach, habe ich die se Nacht verbracht. Ängstlich und dennoch neugierig wagte ich mich am Mittag des nächsten Tages wieder in unseren Keller. Soll ich diese Tür öffnen oder nicht? Die Neugier gewann, die Hand am Griff bereit zu öffnen, kam mein Vater dazu. Er öffnete den Schrank. Da war es, mein Irrlicht oder doch nicht. Im Schrank hingen noch die Christbaumkugeln von Weihnachten, das Ding mit den Flügeln war nur ein Engel, der dahinter hing. Das LED-Licht blendete mich. „Ah, Max, endlich siehst du meine neue Schrankbeleuchtung! Sie kann sogar blau leuchten.“ Ich nahm die Karotte und lief erleichtert und dankbar weg.

Aber das leise Flattern bleibt mir ein Mysterium.