Klub der jungen Geschichten Altes Haus Livia Perner, Triengen, 2. Sek

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.»

Meine zwei Freunde, Lucas, Sara und ich gingen in ein verlassenes, altes Haus. Dieses Haus lag im Wald, in einem sehr düsteren Wald. Überall im Netz geht das Gerücht rum, dass es angeblich spuken sollte. Wir wollten den anderen beweisen, dass nichts an diesem Gerücht wahr ist. Als ich meinen zwei Freunden diesen Vorschlag machte, war Lucas voll dabei, Sara mussten wir zuerst noch überzeugen. Auf dem Weg zu diesem alten Haus hörten wir es immer wieder rascheln. Sara bekam Angst und wollte, dass wir wieder umdrehen. Sie war der Meinung, dass dieses Gerücht stimme. Lucas und ich meinten jedoch, dass die Geräusche entweder vom Wind oder den vielen Tieren, die es hier gab, kamen. Wir gingen nach einer kleinen Diskussion weiter. Kurz bevor wir ankamen, hielten wir vor einem grossen langen Zaun an, der uns den Weg versperrte. An diesem Zaun hing ein Schild. Es es war eine der Gefahrenzonen, die in diesem Wald nicht betreten werden dürfen. Wir dachten uns nichts Grosses dabei und kletterten über den Zaun. Nach kurzer Zeit kamen wir am angeblich spukenden, alten Haus an. Es war aus Holz und hatte nicht mehr viele Ziegel auf dem Dach. Das Holz war ganz vermoost. Es fehlten Holzlatten in den Wänden und überall war es mit Pflanzen überwachsen. Es wirkte sehr angsteinflössend. Wir näherten uns langsam. Sara holte die Kamera raus und begann zu filmen. An der Tür angekommen gab ich Lucas ein Zeichen, er nickte und öffnete die Tür. Wir traten langsam hinein. Es war dunkel. Logischerweise sind wir nicht ohne Ausrüstung losgelaufen und hatten eine Taschenlampe dabei. Als wir dann endlich Licht hatten, sahen wir, wie schlimm das Haus von drinnen aussah. Plötzlich herrschte eine Totenstille. Dann hörten wir ein Knacken von oben. Es hörte sich an wie ein Schritt. Es wurde immer lauter und immer mehr, als würde jemand über uns rennen. Dann wurde es wieder ruhig. Wir schauten alle wie gebannt zur Treppe, die am Ende des Flurs lag. Wie warteten darauf, dass etwas passiere, doch nichts geschah. Sara bekam Angst und wollte wieder raus, aber da sie alles filmte, durfte sie nicht, denn sonst hätten wir kein Beweismaterial. Wir gingen langsam weiter in ein kleines Wohnzimmer, zumindest sah es danach aus. Das Wohnzimmer war mit der kaputten Küche verbunden. Die Küche hatte eine Tür, die dann wahrscheinlich wieder zur Treppe hinführte. Wir schauten uns um, alles war kaputt. Überall hatte es Staub, man sah jedoch noch kleine Spuren von Fussabdrücken. An der Wand waren kleine rote Flecken, es sah aus wie Blut. Wir hörten wieder dieses Knacken, jedoch war es jetzt noch lauter, als würde jemand die Treppe runterkommen. Wir bekamen Panik, wussten nicht was machen. Wir rannten zurück in den Flur. Dort angekommen schauten wir uns mit Panik um. Sara filmte immer noch. Und da sahen wir ihn. Am Ende des Flurs, vor der Treppe stand ein grosser Mann. Er hatte eine schwarze Hose und ein weisses T-Shirt an, oder hatte, denn das Shirt war blutgetränkt. Er hatte einen mit Blut beschmierten Hammer in der Hand. Sein Gesicht, welches voller Blutspritzer war, war zu einer Grimasse verzogen. Er kam langsam auf uns zu. Wir drehten uns um, stiessen die Tür auf und rannten um unser Leben. Wir hörten ihn dicht hinter uns. Wir schrien um Hilfe, was nichts brachte. Plötzlich hörten wir ihn nicht mehr. Wir schauten aber nicht zurück. Wir kletterten über den Zaun, so schnell es ging. Auf der anderen Seite angekommen schauten wir endlich zurück. Doch da war weit und breit niemand zu sehen. Wir liefen zügig wieder aus dem Wald. Wir schauten uns an und schwiegen. Wir nickten uns zum Abschied zu, da es jedem die Sprache verschlagen hatte. Wir haben nie darüber gesprochen, bis jetzt, fünf Jahre später. Das Video hatten wir auch nicht, da Sara vor Schock die Kamera fallen gelassen hatte.