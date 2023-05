Klub der jungen Geschichten Am Schluss waren es nur noch Namen Kelly von Ah, Adligenswil, 3.KSS

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Meine Eltern und ich lebten in diesem weit abgelegenen Haus, seitdem meine Grosseltern gestorben waren. Zu sehen gab es nur den Wald und eine weite Wiese. Mir gefiel es hier und ich hatte meist meine Ruhe, denn meine Eltern waren oft auf Geschäftsreisen und ich war allein im Haus geblieben. Als sie das Haus verliessen sagten sie mir immer, ich solle unter keinen Umständen in den Keller gehen, dies habe ich nie verstanden.

Als ich allein war, nutzte ich die Gelegenheit und habe mich entschieden in den Keller zu gehen. Unser Wohnzimmer war einfach geschmückt und auf der linken Seite des Sofas gab es eine Tür, die zum Keller führte. Natürlich war diese abgeschlossen und ich musste mir irgendwie den Schlüssel besorgen. Doch dies war mir zu aufwendig, meine Freunde und ich haben schon öfters Türen ohne Schlüsseln aufbekommen. Ich nahm noch meine Taschenlampe, meine Kamera und mein Tagebuch mit. Es dauerte keine 2 Minuten und ich hatte die Tür aufgekriegt. Ein fürchterlicher Gestank kam mir entgegen und ein kleiner Lichtschimmer stieg vom Ende der Treppe bis in das Wohnzimmer hinauf.

Ich überlegte nicht lange und ging die Treppen hinunter. Die Treppen knarrten und waren unstabil, man konnte meinen sie würden bald zusammenbrechen. Ich zuckte zusammen als ich sah, dass der Keller leer war und nur ein einziger Schrank dastand, aus dem der Lichtschimmer kam.

Der Gestank wurde immer stärker, als ich in Richtung Schrank lief. Während dem Laufen nahm ich meine Kamera aus der Tasche und machte ein Foto des Schrankes. Der Schrank war gross und aus Kirschbaumholz gemacht. Auf dem Holz selbst waren Namen aufgelistet, noch bevor ich sie lesen konnte, lief mir ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Irgendwie kam mir das ganze etwas komisch vor, denn aus dem Schrank waren Geräusche zu hören. Auf einmal verlor ich das Gleichgewicht und stürze schmerzhaft zu Boden. Die Stimme nahm die komplette Kontrolle über meinen Körper und zerrte mich gewaltsam in den Schrank.

Dieser Tagebucheintrag von Conny war der letzte übrige Hinweis vor ihrem plötzlichen verschwinden. Die Eltern wussten, dass Conny nun für immer weg sei, weil sie die Türe zum Keller offen aufgefunden haben. Ihre Eltern waren zutiefst erschüttert und zugleich auch verwundert, denn die Eltern von Connys Mutter verschwanden auch auf die gleiche Weise wie Conny und galten als verschollen.

Connys Mutter konnte mehrere Tagen nach dem Verschwinden nicht mehr schlafen. Sie schaute sich nochmals das Tagebuch genauer an und in der Mitte des Buches war ein Foto beigelegt, auf dem der Schrank zusehen war. Sie betrachtete dies genauer und sah die Liste voller Namen auf dem Schrank aufgelistet und die aktuellen waren die Namen ihrer eigenen Eltern. Sie brach in sich zusammen und bekam der Gedanke den Schrank betreten zu wollen, um zu sehen, was vorgefallen war. Den eines blieb ihr unerklärlich, wie kam das Tagebuch wieder zurück? Warum kam Conny nicht mehr zurück? Was ist in diesem Schrank vorgefallen?

Ein letzter Schrei war noch zu hören bis auch sie für immer verschwand.