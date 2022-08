Zuger Wahlen 2022 Anastas Odermatt im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Anastas Odermatt den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Anastas Odermatt stellt sich in eigenen Wort vor)

Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit, Interesse und Engagement: Diese politischen Haltungen fordere ich von anderen und von mir selbst. Mit diesen Werten möchte ich auch künftig mitbestimmen und mich für eine zukunftsgerichtete Politik und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen. Seit acht Jahren darf ich mich mit Freude und Elan im Kantonsrat einbringen und mitbestimmen.

Ich lebe seit meiner Kindheit in Steinhausen, bin mit und in den Vereinen gross geworden und bis heute vielfältig engagiert. Beruflich forsche ich als Religionswissenschaftler an der Universität Luzern an den Schnittstellen von Politik und Religion unter anderem zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

___

