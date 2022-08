Zuger Wahlen 2022 André Bliggenstorfer im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich André Bliggenstorfer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(André Bliggenstorfer stellt sich in eigenen Wort vor)

In in der Zuger Altstadt aufgewachsen. Nach dem Studium für Alstom und ABB als Projektleiter weltweit tätig. Seit 2018 Betreiber der Fischerstube in der Zuger Altstadt.

Meine Kernthemen:

- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- Standortattraktivität für Gewerbe fördern (besonders auch in der Zuger Altstadt)

- Denkmalschutz mit Augenmass

- Nachhaltige und ökonomische Energiepolitik

- Vorantreiben der Digitalisierung von Behördenvorgängen (z.B. Baueingaben, Bewilligungen allgemein, Wahlen und Abstimmungen)

