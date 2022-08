Zuger Wahlen 2022 André Wicki im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.



Hier präsentiert sich André Wicki den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(André Wicki stellt sich in eigenen Wort vor)

Als Stadtrat und Stadtpräsident setze ich auf Kontinuität und Zuverlässigkeit im Zuger Stadtrat

1. Geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut!

Ein Unternehmen ist die grösste soziale Institution. Mit richtigen Rahmenbedingungen investiert es in Ausbildungs- und Lehrplätze und bleibt erfolgreich!

2. Bildung ist die einzige Ressource, die wir haben!

Neben den ausgezeichneten Schulen in der Unter- und Oberstufe ist es Zeit, dass die Stadt Zug eine Hochschule bekommt. Fachleute fehlen in allen Branchen. Da will ich aktiv werden!

3. Vereine sind das Rückgrat der Gesellschaft!

Eigenverantwortung übernehmen, gemeinsam zu gewinnen oder zu verlieren, eine Schule für das Leben! Vereine gilt es zu unterstützen!

___

