Zuger Wahlen 2022

Die Entwicklung der Gemeinde Neuheim liegt mir am Herzen, da ich hier aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, hier gerne lebe und meine Freizeit verbringe. Ich engagiere mich in zahlreichen Vereinen und politischen Funktionen und leiste viel Freiwilligenarbeit.

Attraktive Lebens- und Wirtschaftsbedingungen, ein ausgeprägtes Vereinsleben, intakte Natur- und Lebensräume, eine Schule inklusive Oberstufe; dazu und zu Vielem mehr gilt es Sorge zu tragen.

Aufgrund meines Amtes und meiner Freizeitgestaltung verbringe ich viel Zeit im und um unser Dorf, komme mit Bewohnern aller Generationen in Kontakt und kann so die Anliegen einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern aufnehmen und in die Entscheidungsprozesse mit einfliessen lassen.

