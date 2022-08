Zuger Wahlen 2022 Andreas Iten im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Andreas Iten den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Andreas Iten stellt sich in eigenen Wort vor)

Bei meiner Politik ist der Fokus nicht auf die Wirtschaft gerichtet, sondern auf die Menschen, die tatsächlich die Wirtschaft betreiben. Denn als Sozialpädagoge sehe ich täglich die negativen Auswirkungen von der Wirtschaft und deren unersättliches Bedürfnis zu wachsen. Darum ist es mir besonders wichtig, dass die Menschen in diesem Kanton auch die Möglichkeit haben, hier zu wohnen und dementsprechend auch genügend bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Zug könnte ein Vorbild sein, ein nachhaltiger Kanton, der in die Zukunft gerichtet ist. Ein Kanton mit einer ganzheitlichen Familienpolitik und mit einer umweltfreundlichen Wirtschaft. Denn nur so können die nachfolgenden Generationen ein Zug erleben, dass finanzierbar und lohnenswert ist.

