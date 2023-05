Klub der jungen Geschichten Angst vor dem Unbekannten Jonas Häfliger, Menznau, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Bei jedem Schritt knirschten die alten Eichenstufen unter mir. Ich hielt mich an der Steinwand fest, die mit der Treppe in den Keller führte. Ich spürte, wie kalt die Wand war. Meine Hand rutschte ab und ein Teil des Verputzes bröckelte von der Wand und fiel runter unter die Treppe, auf den steinigen Boden. Es gab einen lauten Knall und ich zuckte zusammen.

Ich lief trotz grosser Angst weiter in den Keller hinab. Das Licht flackerte und eine Fliege flog um die mit Staub bedeckte Glühbirne an der Decke. Die Schranktüre bewegte sich mit den kleinen Windstössen, die durch das leicht gekippte Kellerfenster wehten. Ich bewegte mich langsam auf den Schrank zu und schaute dann mit einer ruckartigen Bewegung hinein, mit der Hoffnung ihn dort zu finden. Aber zu meiner Enttäuschung war dort nichts ausser das Licht, das oben an der Decke des Schrankes leuchtete. Ich wusste, dass er hier sein musste, weil ein Licht nicht ohne Grund brannte. Langsam musterte ich noch mal den Keller, aber ich sah ihn nicht. Für mich gab es keinen anderen Ort ausser hier unten.

Zögernd stieg ich wieder die alte Holztreppe hinauf. Auf einmal hörte ich ein lautes Knallen, das aber vom Knirschen der Treppe übertönt wurde. Ich blieb auf der Stelle stehen, ohne mich zu bewegen und lauschte den Geräuschen. «Doch, dort muss doch was sein», sagte ich mir. Neben den Lauten der sich bewegenden Schranktüren hörte ich noch ein anderes Geräusch weiter hinten im Keller. Dieses Mal war ich mir sicher. Ich hörte etwas Metallisches über den Boden rollen. Ich schlich langsam, ohne es eigentlich zu wollen, die Treppe hinunter und lief in die Richtung, aus der das Geräusch herkam.

Knirsch.

Knarz.

Die Treppenstufen gaben bei jedem Schritt einen Ton von sich, bei dem ich Gänsehaut bekam.

Quietsch.

Knarr.

Im Dunkeln sah ich einen umgefallenen Eimer, der in einer Pfütze lag. Schleichend ging ich näher heran und wunderte mich, wie dieser Eimer umfallen konnte. Ich war mir sicher, dass er hier sein musste. Unsicher bückte ich mich, um den Eimer aufzuheben, als plötzlich eine Person von hinten kam und laut brüllt. Ich erschrak, geriet in Panik und fiel auf den Boden. Ich traute mich nicht aufzuschauen vor Angst vor dem Unbekannten. Auf einmal hörte ich eine Stimme lachen, die mir bekannt vorkam. «Was soll das, das ist kein Teil des Spiels!», sagte ich wütend.