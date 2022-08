Zuger Wahlen 2022 Antonia Martina Durisch im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Antonia Martina Durisch den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Antonia Martina Durisch stellt sich in eigenen Wort vor)

Hallo Zusammen

Meine Name ist Antonia Durisch und ich kandidiere an den Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinde- und den Kantonsrat. Gerne möchte ich der Gentrifizierung entgegenwirken, sodass sich auch noch Junge eine Wohnung im Kanton Zug leisten können. Die konsequente Sicherstellung einer starken Wasser-Strategie, welche auf der globalen Klimaherausforderung stützt, ist mir wichtig. Ich strebe proaktive Biodiversitätsmassnahmen an und will die Standortattraktivität im Einklang mit der Natur, wirtschaftlicher Attraktivität und einer schlauen Raumplanung fördern. Die sofortige Mitwirkung an den Energiezielen 2050 ist eines meiner Anliegen und besonders wichtig ist mir die vermehrte Einbindung der Bevölkerung. Ich schätze Deine Stimme!

___

