Klub der jungen Geschichten Aora und Venessa Sara Georgieva, Heja Kaya, Sursee, 6. Primar

(chm)

Venessa und Aora sind 2 Freundinnen. Eines Tages sahen Sie ein sehr schönes Haus und es war sehr günstig. Sie suchten schon ein Haus also das war das beste Angebot. Sie fragten sich, warum niemand dieses Haus wollte. Sie kauften das Haus. Sie fuhren da hin. Venessa:,, Ich bin sehr froh dass wir endlich zusammen wohnen können!’’ Aora:,, Ich bin auch sehr froh, aber warum wollte niemand das Haus?’’ ,,Keine Ahnung, ist doch egal.’’ Während Sie sprachen, kam ein Mann zu ihnen. ,,Seid ihr diejenigen die da wohnen?’’ Sie nickten. Aora:,, Ja dürfte ich etwas fragen, warum will niemand da wohnen?’’ ,,Weil, die Leute die früher hier gewohnt haben hatten immer gesehen dass der Kellerlicht von sich selber aufgeht. Sie dachten, dass es Gespenster gibt und sind ausgezogen. Seit dem Tag wohnt niemand da. ,,Das ist total verrückt’’,sagte Venessa. Es war schon sehr spät also gingen sie rein und schliefen. Eine Weile später... Tic Tac Tic Tac ,,Was ist das für ein Geräusch’’ ,sagte Venessa ängstlich. ,,Aora Aora wach auf!’’ ,,Was ist den passiert’’ , murmelte Aora. ,,Ich habe Geräusche gehört, es kommt von unten.’’ Sie gingen runter. ,,Da ist nichts gehen wir wieder zurück.’’ ,,Schau mal im Keller leuchtet etwas’’, sagte Venessa überrascht. Sie wollten die Lichter anschalten, aber es ging nicht. ,, Aber warum gibt es den im Keller Licht’’,fragten sie sich. Sie gingen runter, da sahen sie ein sehr alter Schrank und es kam Licht von dem Schrank. Sie öffneten es. Da sahen sie eine sehrschöne Zimmer mit 3 Betten, während sie herumliefen sahen sie ein Blatt, da stand: ,, Bleibt in diese Zimmer nicht.’’ Sie schauten sich einander. ,,Aora ach Quatsch nichts könnte passieren, bleiben wir hier.’’ Venessa:,, Bin sehr aufgeregt will auch hier bleiben.’’ Sie gehen schlafen. Eine Weile später. Sie hörten ein Schrei, sie wachten schnell auf. Da stand eine Frau mit 2 Kinder, aber sie sah nicht wie ein Mensch aus, sie war durchsichtig. Sie schreien. Sie probierten von dem Zimmer rauszukommen. Alle Türen waren geschlossen. ,,AAAAAAaaaaa, geh weg’’, rief Venessa. Die Frau beruhigte sie. ,, Mein Mann hat mich mit meine Kinder getötet’’ , sagte die Frau. ,,Deswegen geht ihr jetzt weg, weil er kann euch auch töten’’, sagte die Frau. ,, Wie können wir euch helfen’’, fragte Aora? Die Frau:,, Damit ich leben kann muss mein Mann sterben.’’ Sie hörten ein Tür Geräusch. ,,Ihr müsst euch schnell verstecken, bevor er euch findet’’,rief die Frau. Der Mann kam runter. Aora schaute rundherum, sah die Vase und nahm sie. Der Mann kam in den Raum, Aora sprang auf ihm und schlägt ihm mit einer Vase. Er stirbt, in diesem Moment werden die Kinder und die Frau wieder ein Mensch.