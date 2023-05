Klub der jungen Geschichten April, April Lena Moser, Schattdorf, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir wollten ja nur ein bisschen die Nachbarn pranken wegen dem ersten April und so. Aber jetzt von vorne. Wir haben seit etwa einem Monat einen Hund. Er heisst Lio. Lio ist hellbraun, ziemlich gross und ist der liebste Hund der Welt. Die Nachbarn waren für zwei Wochen in den Ferien, in Italien, aber jetzt sind sie wieder da und wir hatten Stress mit der Polizei.

~eine Woche zuvor~

Heute ist es so weit, es ist der erste April. Ich sah zu den Nachbarn herüber. Sie sassen auf der Terrasse und tranken ihren blöden viel zu bitteren Kaffee ohne Zucker. Ich schnappte mir die braune Perücke, die ich extra für heute gekauft hatte und setzte sie unserem Hund auf. Er sah jetzt von Weitem aus wie ein Löwe. Ich machte die Tür auf und der Hund ging in den Garten. Ich blieb drinnen und grinste böse. „EIN LÖWE!!!“ schrie der Nachbar. „HILFE, EIN LÖWE IST IM GARTEN!!!“ nun begannen auch andere herumzuschreien. Ich rannte hinaus, weil das jetzt schon zu weit ging. Aber eigentlich kann ich ja nicht wissen das der Nachbar heute seine Brille nicht geputzt hat und darum nicht erkannt hat, dass es nur Lio ist. Eigentlich kennt er Lio ja. „LEUTE DAS IST EIN HUND!“ „JA GENAU, DU BIST AUCH EIN HUND!“ hörte ich. Das klang sehr nach der Frau des Nachbarn. Na toll dachte ich, es sollte doch nichts schiefgehen. Doch leider, haben die Nachbarn meiner Nachbarn wegen Ruhestörung die Polizei gerufen. Und als Schadenersatz muss ich jetzt einmal pro Woche den Nachbarn putzen helfen gehen. Ein ganzes Jahr lang, also bis zum nächsten ersten April. Ich hasse putzen und suche mir eigentlich immer etwa 2846 Ausreden damit ich nicht putzen muss. Leider funktioniert das nicht mehr.