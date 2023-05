Klub der jungen Geschichten April, April Lina Baur, Baar, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

In Davos wollte Familie Schmidt eines Tages Schlitteln gehen. Mia, die Jüngste, war 9 Jahre alt. Sie machte sich immer grosse Sorgen, dass ihrem Opa etwas passieren würde, denn er hatte die Glasknochenkrankheit.

Das war sehr gefährlich. Kaum fiel er um, waren die Beine schon gebrochen. Also rief Gabriela, die Mutter von Mia, bei den Verantwortlichen der Schlittelpiste an, um zu fragen, ob es gefährlich sei. Sie gab die Nummer ein. Plötzlich nahm der Chef Steven ab und sagte: «Hallo, hier ist Steven von Davos. Wie kann ich ihnen helfen?» «Guten Morgen», sagte Gabriela, «ich habe eine Frage. Ist die Schlittelpiste heute gefährlich? Ist sie offen?” «Ach natürlich ist sie offen. Nein, heute ist sie sehr einfach zu fahren. Es hat genügend Schnee, und es ist alles in Ordnung», sagte der Mann. «Das ist aber eine gute Nachricht. Das freut mich sehr, denn mein Vater ist schon 75 Jahre alt und hat die Glasknochenkrankheit. Sein grösster Wunsch ist es, Schlitteln zu gehen. Das wollen wir ihm heute erfüllen. Er konnte das noch nie in seinem Leben machen”, erklärte die Mutter. «Oh, das tut mir aber leid. Nein, es wird schon gehen - aber aufpassen! Viel Spass, tschüss”, sagte Steven. «Tschüss», sagte Gabriela. Also machte sich die Familie Schmidt bereit. Sie packten einen Schlitten für Bernhard, den Opa, und einen für Peter, den Vater der Kinder. Er teilte den Schlitten mit der 9-jähriger Tochter. Für die Mutter packten sie auch noch einen Schlitten ein. Und dann noch 2 Bobs für Melina, die mittlere Tochter, sie war 12 Jahre alt, und für Sabrina, sie war 14 Jahre alt. Dann waren sie bereit und machten sich auf den Weg. Sie gingen zum Rinerhorn schlitteln. Als sie zuoberst angekommen waren, lief die ganze Schlittelpiste gut, und sie kamen heil zuunterst an. Also gingen sie noch vier Mal. Das fünfte Mal war die Piste schon etwas verbraucht, und es gab ein paar Hügel. Bernhard fuhr nach unten. Plötzlich sah er ein Eichhörnchen über den Weg springen. Er erschrak, konnte nicht mehr steuern und flog in den Wald. Die Mutter eilte sofort hinterher, doch der Opa fuhr direkt in einen Baum. Wars das mit seinem Leben? Die Mutter probierte alles, doch er wachte nicht auf. Sie wussten nicht, was sie machen sollten, da der Opa einfach nicht aufwachte. Die ganze Familie kam erst jetzt, denn sie waren weiter vorne als Bernhard. Sie entschlossen sich alle zusammen, die Rega anzurufen. Der Vater tippte die Nummer mit zitternden Händen in sein Handy. Die Rega nahm ab und sagte, sie seien in 5 min bei ihnen. Aber weil sie dort im Wald nicht landen konnten, mussten sie Bernhard tragen. Sie nahmen ihn alle und auf «1, 2, 3 und hopp» trugen sie ihn gemeinsam, denn er war nicht so leicht. Plötzlich hörten sie die Rega. Die ganze Familie winkte wie wild. Der Helikopter landete genau vor ihnen. Dann mussten sie erklären, was passiert war. Es durfte nicht die ganze Familie mitfliegen, nur jemand. Also ging die Mutter mit. Die anderen kehrten so schnell sie konnten nachhause zurück, um danach in den Spital zu gehen. Als Bernhard angekommen war, wachte er nie auf. Sie gaben ihm alle Medikamente. Doch er wachte nicht auf. Einen Tag später. Sie hörten plötzlich etwas. «Was war das?» Alle sprangen auf. Es fing an zu stinken. Was konnte das bloss sein? Sie erfuhren, dass es ist ein Furz war. Doch es war niemand der Familie gewesen. Plötzlich bewegte sich Bernhard, und er wachte auf. Er fragte: «Wer seid ihr? Wo bin ich?» «Hallo, wir sinds, deine Familie!» Und er fragte: «Habe ich eine Familie? Warum bin ich hier?» «Wir waren Schlitteln, du fuhrst in den Baum und dann musste die Rega kommen. Und die Ärzte sagten, dass du eine Hirnerschütterung und beide Beine gebrochen hast.» Er hatte aber Glück, dass nichts Schlimmeres passiert war. Sie waren alle so glücklich, dass er noch lebte. Er musste noch 10 Tage im Spital bleiben. Heute ist der 1. April. Zehn Tage waren vergangen. Sie konnten Bernhard abholen und nachhause nehmen. Als sie ihn holten, sagten die Ärzte traurig, dass er nicht mehr leben würde. Und sie fingen alle an zu heulen und fragten: «Was ist passiert?» «Wir mussten eine Operation für beide Beine machen, und dort mussten wir ihm Mittel geben, damit er tief schläft. Dort hatte es Birnen Geschmack drin, und er ist allergisch gegen das. Er wachte nicht mehr auf.» Sie blieben zwei Stunden in dem Zimmer. Bis jemand kam. War das nicht Bernhard? Sie schauten ganz genau hin und tatsächlich: Das war Bernhard.

Mit dem Rollstuhl. Er hatte eine Hirnerschütterung, doch auf Spass verzichtet er nie. Er kam zur Familie und sagte ,,April, April!’’ Alle mussten kichern und die Tränen abwischen. Zusammen gingen sie zufrieden nachhause.

Am Abend öffneten sie eine Flasche Wein zum Anstossen und sagten: «Prosit!» Sie tranken auf Bernhard. Und so ging das ganze Leben weiter. Doch im Juni starb Bernhard an einer OP. Dieses Mal war es kein Aprilscherz.