Klub der jungen Geschichten Auf den Spuren der Mercurio Zoey Loutrel, Andermatt, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Sagte Merlock zu seinem Boss. «Wir konnten ja nicht wissen, dass sie noch im Haus waren» kam dann von Viktor. « Na gut, aber wenn das noch einmal passiert, dann wird’s ungemütlich, Verstanden!» Knirschte Viper, niemand wusste seinen echten Namen. «Wir holen es Morgen. Hoffen wir mal das niemand es gemerkt hat.» «Was, wenn doch?» Fragte Viktor. Der kann ja nicht nur für einen Moment still sein, dachte sich Merlock.

*

«Ich wollte es dir nur bringen!» ruf ich hilflos. Ich bin gerade aus dem Schulhaus gekommen, da stand auch schon die grosse und muskulöse Form von Mike vor mir. Er hatte sicher auch schon den rot-gelben Radiergummi in meiner Hand gesehen. Mike war der Schul-Tyrann, alle wollten in seiner Gang sein, das aber nur weil er dann dich nichtmehr tyrannisierte. Meistens ging ich ihm einfach aus dem Weg, aber das ging ja nicht immer. Jetzt erzähle ich euch erstmal, wie ich in diese verzwickte Lage kam. Ich wollte gerade aus dem Schulzimmer rennen, da rief mir Frau Steiner noch zu: «Kannst du noch Mike den Radiergummi bringen? Das wäre super!» Und wie ich halt war, sagte ich « Aber sicher,» «Danke Holly du bist die beste!» Mann, wie soll ich das jetzt schaffen, und rannte dann die Treppe runter. Das ist auch wie ich in diese dumme Situation kam. Mike würde mir eh nie glauben. Was jetzt? Mit ihm diskutieren? Oder doch lieber ein Lehrer holen? Oder einfach wegrennen? Ich entschied mich kurzerhand für die dritte Option. Also sagte ich einfach zu Mike «schau mal dort ist Rapunzel!» Liess den Radiergummi fallen und rannte schnell davon. Beim Radständer hielt ich an, und schnaufte erstmal durch. Ufff, das ging zum Glück noch mal gut. Jetzt aber schnell nach Hause, wenn Tim, mein Kleinerbruder schon da war dann war das eindeutig mein Pech-Tag. Aber als ich zuhause ankam stellte ich erfreut fest, dass Tim noch nicht zuhause war, Denn er liebte es Sachen von anderen zu zerstören, einmal hatte er sein ganzes Bett zerlöchert. Da meine Mutter auch noch nicht da war ging ich erst mal zu den Ziegen, die waren gleich hinter dem Haus. Gerade wollte ich den nach alten Socken riechenden Stall betreten, da sah ich etwas schimmern, es sah aus wie ein silberner Basketball. Ich ging näher heran und hievte es auf, das war definitiv nicht ein Silber besprayter Basketball, es war pures Metall. Es ertönte auch ein komisches Summen, wenn sie es nahegenug an ihr Ohr hielt. «Holly, kommst du? Es gibt essen.» Ruf ihre Mutter aus der Küche.

*

« Nora, ich habe etwas gefunden, es sieht aus wie ein silberner Basketball. Es scheint auch zu Summen, Kannst du so bald wie möglich kommen?» Fragte ich Nora, meine beste Freundin. «Okay, ich mach mich jetzt auf den weg.« Erwiderte Nora. «Bis nachher.» Bis Nora kam ging ich noch mal in mein Zimmer und betrachtete das Metallding noch einmal. Irrte ich mich oder war das Ding Jetzt bläulich? Dann machte es «Muh.» Endlich, Nora war hier. Ich ging an die Tür, öffnete sie und begleitete Nora in mein Zimmer. «Wieso hört sich eigentlich eure Klingel wie ein Muh an?» Fragte Nora mich. «Das hat Tim mal gemacht, ich glaube er hat einen Schraubenzieher gefunden, der dann am nächstbesten Ding ausprobiert, jetzt aber warum du hier bist.» Begann ich. «Was wollen wir bloss tun?» Fragte ich besorgt. «Kann ich es erstmal sehen?» Gegenfragte Nora. «Klar, Im Heu bei den Ziegen habe ich Tigytomy untergebracht.» Nora prustete in Lachen aus, «Heisst es jetzt Tigytomy?» Fragte sie halb lachend halb redend. « Ja, wir können Tigytomy doch nicht immer *es* nennen!» «Okay du hast recht. Kommen wir jetzt aber wieder zur Sache.» Zum Glück habe ich eine Freundin, die wusste wie man etwas Anfängt und beendet, ich wäre in Panik ausgebrochen. «Am besten ist wahrscheinlich, wenn wir es der Polizei bringen.» Dachte Nora laut. «Und meine Mutter, was ist mit der, was glaubst du wie die reagieren wird wen sie erfährt, dass wir einfach so nebenbei eine Atombombe, etwas von Aliens oder etwas schlimmeres gefunden haben?» Fragte ich hektisch und zugleich ängstlich. «Überleg doch mal, Holly, wir könnten es ihr nicht mal sagen auch wen, dass unser Plan ist, sie ist ja mit Tim beim Arzt. Ausserdem würde sie das Gleiche tun, wann sie in unserer Lage ist.» «Okay du hast recht, fragen wir doch Merlock, ob der etwas darüber Weiss, wo ist der eigentlich? Er sollte doch schon lange hier sein!», Merlock ist der zweite Ziegenwirt, meine Mutter war ja auch nicht mehr die Jüngste. Er ist zwar ein bisschen komisch, aber er macht sein Job trotzdem gut. «Gehen wir jetzt?» Fragte Nora ein bisschen genervt. «Ok, los.» Gerade wollte ich aus dem Stall treten da war Merlock, Ich wollte ihn gerade fragen, wieso er so spät kam, da sah ich das er eine 9milimeter Glock in der Hand hielt. Die ersten 3 Sekunden war ich unter Schock, vor allem, weil er sie auf mich gerichtet hielt. «An Boden tun!» Befahl er uns.

«Was?» Fragte Nora mit zittriger Stimme, ich würde mich das nie trauen. «Na was wohl, die Silber Kugel!» Klonk, ich traute mich nicht zurückzuschauen, aber das war sicher das komische Metall ding. «Habe ich gesagt Legen oder fallenlasen?!» Schrie er Nora hysterisch an. Mann, was war mit Merlock los? Normalerweise ist er voll gechillt. TONGG!

*

«Nora?» Hörte ich mich sagen. Wir waren in einem komplett dunklen Raum, meine Hände waren hinter meinem Rücken gefesselt. Als ob das nicht genug wäre ist es auch noch so kalt wie in einem Kühlschrank. «Ja?» Kam es Schlaftrunken zurück. «Alles gut bei dir? Hast du eine Ahnung wo sind wir?» Fragte ich, diesmal weniger zitterig. «Weiss nicht, dieser Drecks Kerl hat uns sicher einen Schlag verpasst, dann entführt.» Vermutete Nora. «ich kenn Merlock gar nicht so. Nora, wir müssen die Fesseln loswerden, ich komm zu dir.» Ich robbte rüber zu Nora, was nicht so einfach war, weil ich keine Ahnung hatte, wo sie war. «Bist du das?» Fragte ich hoffnungsvoll als ich das Gefühl hatte, das ich nahe bei ihr war. «Ja, kannst du meine Fesseln durchbeissen?» «Weiss nicht, ich probierst mal.» Ich versuchte es mit all meiner kraft, und es funktionierte…nicht. «Funktioniert nicht.» Gab ich nieder geschlagen zu. «Hey, Holly hörst du das auch… es höret sich an, als ob Menschen kommen!» Sagte Nora aufgeregt. «Nora sei leise, vielleicht ist es besser, wenn sie nicht mithören.» Flüsterte ich Nora zu. Die schritte wurden immer lauter und dann hörten wir auch gedämpfte stimmen. «Die einte stimme ist definitiv von Merlock.» Zischte ich Nora zu. «Kennst du die anderen stimmen auch?» Ich schüttelte verbittert den Kopf. Plötzlich hörten die schritte und die stimmen auf. Das hörten sie eine Schiebetür auf oder zugehen, in diesem Fall auf, denn ein paar Augenblicke später sahen sie Licht. Merlock kam herein und hinter ihm stand ein riesiger Mann der mehr Dumm als schlau aussah. «Aufstehen, aber dalli!» Befahl der Mann hinter Merlock. «Viktor, du Dummie wir haben ja ihre Hände gefesselt!» Aha Viktor also, der Name passt zu ihm. «Aha, stimmt, sollten wir sie dann nicht befreien?» Fragte Viktor durcheinander. «Genau, du bist ja sogar auch noch draufgekommen!» Sagte Merlock ironisch. «Hier Schere, du nimmst die Braunhaarige.» Gut, Merlock nahm mich, dann kann ich ihn vielleicht beeinflussen. «Merlock, wieso tust du das? Wir haben dir

vertraut!» Mist, er zuckte nicht mal mit einer Wimper, das konnte wohl lange dauern. « Weisst du, Biowaffen kommen gut an bei den Terroristen in Mexico, ihr wohnt ja so nahe an der Grenze.» antwortete Er mit einem Grinsen das mir so gar nicht gefiel. «Du hast die Farm benutzt, um Biowaffen nach Mexico zu schmuggeln! Du räudiger, hinterlistiger Speichel Schlecker!» Warf Nora ihm vor. Merlock funkelte sie an, sagte aber nur: «Work smarter not Harder» Er war wirklich eine harte Nuss. Sie liefen aus dem nach Pferd und Ziegen riechenden Raum raus und in einen dünnen Holz Flur, am Ende vom Flur bogen sie links ab, dort war noch ein Mensch, Er sah nicht glücklich aus. «Wer sind sie?!» Fragte Nora ihn Wütend, die wohl schneller begriffen hat, dass das der Anführer ist dieses kleinen Kartells. «Wer stellt hier die Fragen!» Gab der unbekannte scharf zurück, Nora zuckte überrascht zurück. « Jetz aber zurück zu euch», sagte er diesmal an mich gewendet, dabei sah ich, dass er zwei Silberzähne, hatte, die echten Zähne sind sicher mal rausgefallen bei einer Schlägerei. «Boss, was wollen wir tun?» Merlock wurde wirklich nicht so schnell aus der Fassung gebracht. «Wie wäre es mit der alten Goldmine, Die denken sicher nicht, dass wir zurückkommen. Ausserdem suchen die nicht in Mexico», «Gute Idee Boss», Dieser Viktor ist wirklich der grösste Idiot. «Los aufstehen, wir nehmen den Jeep!» Belte der *Boss* uns an. «Ihr habt ihn gehört!» Meckerte Merlock hinterher. Als wir aus der-wie sich herausstellte eine verlassene Ranch stiegen erkannte ich sofort, wo wir wahren, wir waren ein paar Meilen westlich von Langtry. Unsere Farm liegt zwischen Langtry und Pandale, um zur Schule zu gehen muss ich immer lange Bus fahren. «Los rein da!» Wieder Merlocks ziegenartige Stimme. Viktor sass hinten mit ihnen, das heisst, dass wir eine grössere Chance haben, um eine Spur zu legen. Aber daraus wurde nichts, Merlock sagte nämlich zu Viktor «Hier augenbinden», vielleicht war das doch mein Pechs Tag, sie wusste aber dass es eine Goldmine ist. Als sie ausgeladen wurden hörten sie ein Wiehern, das heisst hier gibt’s Pferde und Leben. «Ciao Boss, wie geht es? Wo hin geht es diesmal?» Fragte eine Stimme, die ich nicht kannte. « Eldiverdi, trae las cajas. Nos iremos pronto. » Hörte ich noch Eine andere stimme, das war Spanisch gerade eben, wir sind in Mexico. «Bringt sie in die Scheune!» Befahl der *Boss*. Jemand den ich nicht kannte zog uns die Augenbinden vom Kopf, hier sah es aus wie eine Geisterstadt, mit Biowaffen Schmuggelnder Geister, überall Ligen Kister und pferdekutschen. Einfach in diesem Fall lebendige Geister. «Si, Señor», antwortete der. Er schupfte uns in Richtung stall der ein bisschen abseits lag. Wir folgten brav, was sollten wir sonst tun. Wir standen jetzt vor der Scheune, von drinnen ertönt ungeduldiges Schnauben. Er öffnete die hölzerne schiebe Tür und liess uns einfach auf den Boden fallen. Dann ging er wieder den gleichen weg zurück, wie er gekommen ist. Nora platzte gleich raus mit ihrem Plan, sie ist hier die, die ein plan entwerft. «Wir nehmen die Pferde, dort sind Zaumzeuge. Am besten ist wahrscheinlich, wir reiten nach Langtry», Platzte Nora raus. «Gut, aber wo ist Langtry.» Erwiderte ich. Nora zog darauf einen kleinen Kompass aus der Hosentasche. Ich holte zwei Zaumzeuge, dann kletterten wir über den Zaun. Ich entschied mich für einen kleinen weissen, Nora nahm den grossen braunen nebenan. Ich streifte ihm das Zaumzeug über, es schien gerade so zu passen. Nora schwang sich gerade auf ihr Pferd da hörte ich jemand schreien: « Las chicas, se escapan!» Was übersetzt bedeutete: Die Mädchen, sie entwischen! Ich und Nora tauschten einen Blick und galoppierten direkt auf den Zaun am gegenüberliegenden ende drauflos, ich viel zwar fast vom Pferd, aber das über den Zaun Springen machte mir Angst. Noch bevor ich es bemerkte, war ich über den Zaun hinweg, Wir galoppierten einfach weiter. Bis wir auf eine Asphaltstrasse kamen, dort fiel Noras Pferd in den Trab. Schlussendlich hielt sie noch ganz an, Ich stöhnte, das erste Mal reite ich und schon im Galopp, ohne Sattel. Dan Hörten wir ein Auto Aufbrausen, Es kam langsam um die Kurve und wir starrten es nur an. Puh, das war ein Polizeiauto. Es kam zum Halten und Zwei Männer stiegen aus, «Alles okay?» Fragte der einte. «Ja Sir, Die anderen sind noch bei der Goldmiene.» Antworte Nora. «Sind noch andere entführt worden?» Mischte der zweite sich ein. «Nein, wir meinen die, die Biowaffen Schmuggeln.»

*

«Hey, Holly und Nora, Habt ihr gehört, die Polizei konnte die Schmuggler ausfindig machen. Aber ohne eure Hilfe wäre das ihnen nie gelungen, ihr habt die Mercurios, auf Spanisch für Quecksilber ausgenommen! Ich bin stolz auf euch, auch wenn ihr euch da etwas eingebrockt habt! Gehen wir jetzt aber Frühstücken. Deine Mutter kommt gleich, Nora.» Sagte die Mutter von Holly.

ENDE

Für die dies nicht wissen, eine Biowaffe sind Massenvernichtungswaffen, bei denen Krankheitserreger oder natürliche Giftstoffe (Toxine) gezielt als Waffe eingesetzt werden können. Biotische Toxine, obwohl keine biologischen Agenzien im eigentlichen Sinne, werden wegen ihrer Herkunft aus lebenden Organismen den biologischen Waffen und nicht den chemischen Waffen zugeordnet und folglich auch nicht durch die Chemiewaffenkonvention reglementiert. Momentan sind etwa 200 mögliche Erreger bekannt, die sich bisher als biologische Waffe verwenden lassen können. Seit 1972 sind durch die Biowaffenkonvention die Entwicklung, die Herstellung und der Einsatz biologischer Waffen verboten. Es gibt auch den theoretischen Ansatz für eine biogene oder ethnische Waffe, welche sich nur gegen eine Ethnie richtet.