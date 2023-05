Klub der jungen Geschichten Auf der Flucht Sarina Fleischlin, Sempach, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir, also meine beiden Komplizen (dessen Geheimnamen Papagei und Dachs lauteten) und ich hatten schon vor Monaten den perfekten Überfall geplant und waren uns (wie oben gesagt) ziemlich sicher, dass es klappt. Heute war es endlich so weit, gegen 16:05 schlenderten wir über den dicht bevölkerten Marktplatz. Meine Komplizen zogen beide einen Revolver hervor. „Alle die heute noch lebend nachhause kommen wollen legen alle ihre Wertsachen in diese Stoff Tasche“ rief ich und deute auf die Tasche die vor meinen Füssen lag . Ein paar alte Damen fingen an zu kreischen. Andere etwas jüngere Leute wühlten hektisch in ihren Taschen herum. Plötzlich hörten wir Sirenen, Polizeiwagen kamen angeprescht. Komplize Papagei rannte weg, wärend Dachs auf die Polizeiwagen zu rannte. In dem Moment wurde mir klar: er hatte uns Verraten. Ich lief Komplize Papagei hinterher. Wärend dessen fiel mir ein, dass ich die Tasche mit den Wertsachen auf dem Marktplatz vergessen hatte. Papagei hielt schnaufend vor unserem Geheimversteck an und fragte: „Wo ist…“ Ich unterbrach ihn und sagte: „Er hat uns verraten. Wir müssen schnell die Beute holen und dann verschwinden.“ Komplize Papagei sah mich geschockt an, dann aber rannte er in unser Geheimversteck. Etwas später kam er mit dem Beutel heraus in dem wir anderes Diebesgut aufbewahrten. Er rannte los und ich hinterher. Wir sahen schon bewaffnete Polizisten näherkommen. Ich nahm meine Beine in die Hand und rannte, überholte meinen Komplizen und steuerte direkt auf den Friedhof zu. Ich sah vor mir eine Tür, öffnete sie und ging hinein. Komplize Papagei kam einen Augenblick später hinein. Die Tür viel hinter ihm ins Schloss. Wir sahen uns um. Überall standen Särge und Kerzen flackerten. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Komplize Papagei duckte sich hinter einem der Särge. Ich tat es ihm gleich. Die Tür sprang auf und ein Polizist spähte hinein. Ich hielt den Atem an. Zum Glück kam er nicht darauf, hinter die Särge zu Blicken. Er ging wieder hinaus. Etwa 10 Minuten später war alles still. Wir gingen hinaus. Draussen war es schon dunkel. Wir mussten uns eine Bleibe für die Nacht suchen, da die Polizisten wahrscheinlich in unserem Versteck warteten. Wir fanden einen Platz: unter einer Brücke. In der Nacht schwirrten mir viele Dinge durch den Kopf. Am nächsten morgen hatte ich die Perfekte Idee. Ich teilte sie mit meinem Komplizen, der sagte: „Einverstanden.“ Ein paar Wochen später bekam Dachs einen Brief in dem Stand: Lieber Dachs Wir sind auf Mallorca. Es ist schön hier. Wir haben uns eine Villa gekauft. Versucht gar nicht uns hier zu suchen, weil erstens: Wir haben eine andere Identität und zweitens: Ihr seit eh zu schlecht :) Liebe Grüsse deine beiden Ex Komplizen.