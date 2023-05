Klub der jungen Geschichten Aufnahme mit Umwegen Vivien Schönbächler, Neudorf, 2. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Dieser Satz war der erste den ich hörte als ich aus dem 3-monatigem Koma erwachte. Ihr fragt euch jetzt sicher wie es dazu kam, naja ich erkläre alles mal von Anfang an. In unserer Schule bin ich das Mobbingopfer. Immer diese Sprüche ,,Leon du Streber,, / ,,Leon du Angsthase,,. Eigentlich sehe ich gar nicht aus wie ein Streber. Ich habe nämlich keine Brille und auch keine lästige Zahnspange. Meine Haare sind schwarz und gelockt und meine Augen strahlen blau wie der Himmel. Ich habe langsam diese Sprüche satt. Nur weil ich erst 15 Jahre alt bin und alle anderen ein Jahr älter sind.

Die meisten Sprüche kommen von Max und seinen Anhängern. Sie sind die Chefs der Schule und flitzen immer mit ihren neuen Bikes umher. Jedes Wochenende torkeln sie von den Partys nachhause. Ich wollte unbedingt in diese Gruppe also habe ich mich bei ihnen eingeschleimt.

Es war alles schön und gut aber da wollten sie das ich eine Mutprobe bestehe bevor ich zu ihnen gehörte.

Also verliessen wir an einem Donnerstagmorgen nach der Deutschlektion den Schulhausplatz und schlenderten in Richtung Norden. Mir ging einfach nicht mehr aus dem Kopf, dass wir eigentlich in dieser Zeit im Unterricht von Herrn Müller sässen. Bei uns im Dorf gibt es eine Klippe die etwa 20 Meter hoch ist. Als wir endlich da ankamen, zwangen sie mich meine Klamotten auszuziehen und anschliessend 20 Meter im freien Fall zu springen.

Laut meinen mathematischen Berechnungen würde ich mit dem Aufprall auf das Wasser ziemlich viele Beulen haben. Wenn ich aber auf den Kopf fallen würde, wären die Verletzungen noch schlimmer. Ich wurde dann aber bei meinen Theorien unterbrochen und wurde zurück in die Realität geschleudert. Ich stand also da, ohne jegliche Kleidung, vor diesem abartig tiefen Abgrund. Der Wind streifte meine Haare und die Vögel pfiffen wie wild. Ich konnte noch knapp selbst abspringen bevor sie mich schubsten.

Ab diesem Moment war ich stolz und verängstigt zu gleich. Das Gefühl des Aufpralls werde ich nie mehr vergessen. Es fühlte sich an wie tausend Stecknadeln im Körper. Ich konnte mich noch an ein Gesicht erinnern also respektive an 2 haselnussbraune Augen. Die kräftige Stimme hörte ich immer weiter weg gehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies die Stimme von Max sein musste, der seinen Kollegen hastig befiehl, dass sie wegrennen sollten. Diese letzten Gedanken konnte ich mir noch merken bevor ich endgültig weg war.

Ein grelles Licht schien mir direkt in meine Augen. Ich sah ganz verschwommen ein Polizist wie er Max befragte. Erst als ich bemerkte, dass ich nicht in meinem Zimmer lag, sondern in einem Krankenbett im Spital, schaute ich das erste Mal auf meinen Körper. Mein Bein war in einem Gips eingebunden und stabilisiert. Ab diesem Anblick wurde mir fast schlecht. Wie konnte ich nur so naiv sein!? Lag es vielleicht doch dran, dass ich erst 15 Jahre alt bin…?