Unihockey – Herren 1. Liga Aussenseiter Zuger Highlands gewinnt gegen Black Creek Schwarzenbach Zuger Highlands hat am Sonntag gegen Black Creek Schwarzenbach die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das deutlich mit 8:5.

(chm)

Den Auftakt machte Claudio Kälin, der in der 2. Minute für Zuger Highlands zum 1:0 traf. Zuger Highlands baute die Führung in der 6. Minute (Andri Lechmann) weiter aus (2:0). Zuger Highlands erhöhte in der 7. Minute seine Führung durch Sandro Niederberger weiter auf 3:0.

Philipp Ackermann baute in der 11. Minute die Führung für Zuger Highlands weiter aus (4:0). Jan Moser (20. Minute) liess Black Creek Schwarzenbach auf 1:4 herankommen. Zuger Highlands erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Sandro Niederberger weiter auf 5:1.

Zuger Highlands erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Michael Schuler weiter auf 6:1. Zuger Highlands erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Andri Flütsch weiter auf 7:1. In der 27. Minute verkleinerte Christian Nyffenegger den Rückstand von Black Creek Schwarzenbach auf 2:7.

Thomas Siegenthaler verkürzte in der 42. Minute den Rückstand von Black Creek Schwarzenbach auf 3:7. In der 47. Minute verkleinerte Kim André Blaser den Rückstand von Black Creek Schwarzenbach auf 4:7. In der 57. Minute verkleinerte Raphael Lehmann den Rückstand von Black Creek Schwarzenbach auf 5:7. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Michael Schuler in der 59. Minute, als er für Zuger Highlands zum 8:5 traf.

Michael Schuler mit drei Skorerpunkten

Skorer für Zuger Highlands: Das Spiel werden Michael Schuler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Andri Flütsch mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Sandro Niederberger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Daniel Meier mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Thomas Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Zuger Highlands von Rang 11 auf 10. Das Team hat 19 Punkte. Für Zuger Highlands geht es auswärts gegen Bern Capitals (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Januar (16.00 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Unverändert liegt Black Creek Schwarzenbach auf Rang 5. Das Team hat 25 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Black Creek Schwarzenbach daheim mit seinem Tabellennachbarn SV Waldenburg Eagles (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am Freitag (13. Januar) statt (20.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.