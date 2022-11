Unihockey – Herren 1. Liga Aussenseiter Zuger Highlands gewinnt gegen Unihockey Luzern Überraschender Sieg für Zuger Highlands: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Unihockey Luzern (6. Rang) zuhause 4:2 geschlagen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zuger Highlands: Reto Flütsch brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. In der 16. Minute baute Lukas Hess den Vorsprung für Zuger Highlands auf zwei Tore aus (2:0). Die 22. Minute brachte für Unihockey Luzern den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Armando Emmenegger.

Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Reto Flütsch Zuger Highlands mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Zuger Highlands erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Andri Flütsch weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Ueli Zihlmann in der 60. Minute her, als er für Unihockey Luzern auf 2:4 verkürzte.

Daniel Uhr mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Zuger Highlands: Das Spiel wird Daniel Uhr mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Reto Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Zuger Highlands von Rang 11 auf 10. Das Team hat zehn Punkte. Zuger Highlands spielt zum nächsten Mal daheim gegen SV Waldenburg Eagles (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (19.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Unverändert liegt Unihockey Luzern auf Rang 6. Das Team hat 19 Punkte. Für Unihockey Luzern geht es in einem Heimspiel gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (20.00 Uhr, Utenberg Luzern).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.