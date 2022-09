Unihockey – Herren NLB Auswärtserfolg für Ad Astra Obwalden gegen Ticino Unihockey Ad Astra Obwalden gewinnt am Samstag auswärts gegen Ticino Unihockey 8:7.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ad Astra Obwalden: Simon Schwab brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Fredrik Edholm erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Ad Astra Obwalden. Fredrik Edholm erzielte nur zwei Minuten später auch das 3:0 für Ad Astra Obwalden.

In der 17. Minute verkleinerte Tino Nivala den Rückstand von Ticino Unihockey auf 1:3. Ad Astra Obwalden erhöhte in der 21. Minute seine Führung durch Valentin Egli weiter auf 4:1. Tatu Kiipeli verkürzte in der 22. Minute den Rückstand von Ticino Unihockey auf 2:4.

In der 24. Minute gelang Ticino Unihockey (Demis Monighetti) der Anschlusstreffer (3:4). Gleichstand stellte Tatu Kiipeli durch seinen Treffer für Ticino Unihockey in der 26. Minute her. Roope Kainulainen brachte Ticino Unihockey 5:4 in Führung (28. Minute).

Gleichstand (5:5) hiess es wieder in der 35. Minute, als Isak Stöckel für Ad Astra Obwalden traf. Nochmals Tatu Kiipeli schoss Ticino Unihockey in der 38. Minute zur 6:5-Führung. Valentin Egli glich in der 39. Minute für Ad Astra Obwalden aus. Es hiess 6:6. wiederum Tatu Kiipeli erzielte in der 53. Minute den Führungstreffer zum 7:6 für Ticino Unihockey. Gleichstand stellte Fredrik Edholm durch seinen Treffer für Ad Astra Obwalden in der 57. Minute her. In der Verlängerung entschied Ad Astra Obwalden das Spiel für sich. Dario Eberhardt traf in der 65. Minute zum 8:7.

Tatu Kiipeli mit sechs Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Einen Traumtag hat Isak Stöckel mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Ebenfalls stark aufgetrumpft hat Fredrik Edholm mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1). Weiter hat sich Valentin Egli mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Ticino Unihockey: Tatu Kiipeli war bester Skorer mit sechs Punkten (Tore: 4, Assists: 2). Weiter hat sich Demis Monighetti mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Roope Kainulainen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Tino Nivala mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

In der Tabelle verbessert sich Ad Astra Obwalden von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Ad Astra Obwalden spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Floorball Fribourg (Rang 10). Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

Unverändert liegt Ticino Unihockey auf Rang 3. Das Team hat sechs Punkte. Als nächstes trifft Ticino Unihockey auswärts mit RD March-Höfe Altendorf (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (17.00 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.