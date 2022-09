Unihockey – Herren 1. Liga Auswärtserfolg für UH Red Lions Frauenfeld gegen Vipers InnerSchwyz UH Red Lions Frauenfeld hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Vipers InnerSchwyz setzt es auswärts ein 6:5 ab.

Das erste Tor der Partie erzielte Joel Schmuki für UH Red Lions Frauenfeld. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Raphael Sager erhöhte in der 17. Minute zur 2:0-Führung für UH Red Lions Frauenfeld. UH Red Lions Frauenfeld erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Juho Kuutsa weiter auf 3:0.

Damian Furrer (29. Minute) liess Vipers InnerSchwyz auf 1:3 herankommen. UH Red Lions Frauenfeld erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Juho Kuutsa weiter auf 4:1. Sandro Föhn (33. Minute) liess Vipers InnerSchwyz auf 2:4 herankommen.

Die 39. Minute brachte für Vipers InnerSchwyz den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Silvan Heinzer. Der Ausgleich für Vipers InnerSchwyz fiel nur vier Minuten später, erneut durch Silvan Heinzer. In der 48. Minute gelang Joel Schmuki der Führungstreffer zum 5:4 für UH Red Lions Frauenfeld.

Erneut Joel Schmuki traf in der 49. Minute auch zum 6:4 für UH Red Lions Frauenfeld. Manuel Regli erzielte in der 50. Minute den Anschlusstreffer zum 5:6 für Vipers InnerSchwyz. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Joel Schmuki mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UH Red Lions Frauenfeld: Das Spiel wird Joel Schmuki mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Juho Kuutsa mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Nico Forster mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Silvan Heinzer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Manuel Regli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UH Red Lions Frauenfeld trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team Bülach Floorball. Die Partie findet am 24. September statt (19.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Vipers InnerSchwyz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Glattal Falcons. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (23. September) (19.30 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

