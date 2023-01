Unihockey – Herren NLB Auswärtssieg für Floorball Fribourg gegen RD March-Höfe Altendorf Sieg für Floorball Fribourg: Gegen RD March-Höfe Altendorf gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Kilian Franzen für RD March-Höfe Altendorf. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Floorball Fribourg fiel in der 5. Minute (Eino Pesu). In der 18. Minute gelang Michele Marc Weibel der Führungstreffer zum 2:1 für Floorball Fribourg.

Loïc Andrey erhöhte in der 57. Minute zur 3:1-Führung für Floorball Fribourg. Saku Liikka brachte RD March-Höfe Altendorf in der 59. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Eino Pesu mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Floorball Fribourg: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Eino Pesu mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Floorball Fribourg auf Rang 6. Das Team hat 32 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Fribourg in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team UHC Thun. Die Partie findet am 29. Januar statt (19.00 Uhr, MUR Thun).

Unverändert liegt RD March-Höfe Altendorf auf Rang 10. Das Team hat 22 Punkte. RD March-Höfe Altendorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf Regazzi Verbano UH Gordola (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 29. Januar statt (19.00 Uhr, Pal. Gottardo CST Tenero).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.