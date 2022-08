Zuger Wahlen 2022 Barbara Gisler im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Barbara Gisler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Barbara Gisler stellt sich in eigenen Wort vor)

Bildung

Stärkung und Verankerung der Berufsbildung, vernünftige Klassengrössen, Schüler/innengerechte Schulräumlichkeiten, Gerechte Löhne in der Regelschule, Genug Platz für alle in den Tagesstrukturen, Sonderschulen als fixen Bestandteil in der Schullandschaft, Integration, wo möglich - Separation, wo nötig

Liberale Gesellschaft – LGBTQ, Frauengleichstellung

Leben und leben lassen in Eigenverantwortung

Gastronomie

Liberale Öffnungszeiten für Restaurants, Möglichkeiten und Unterstützung für Feste und Anlässe, Genug Aussenplätze

___

