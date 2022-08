Zuger Wahlen 2022 Barbara Gysel im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Barbara Gysel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Barbara Gysel stellt sich in eigenen Wort vor)

Die Bevölkerung boomt. Die Wirtschaft brummt. Dazu gehören soziales Denken und ökologisches Handeln - so prosperiert die Stadt Zug als Wirtschaftsstandort nachhaltig! Die dynamisch-starke Stadt Zug braucht mehr erschwinglichen Wohnraum, einheimische Energiequellen und -effizienz, artenreiche Grünräume, smarte Mobilität, Diversität in Verwaltung und Wirtschaft, umfassende Bildungsförderung für alle, eine lebendige Kulturlandschaft und eine Zuger Wirtschaft mit fairer Finanzpolitik. In diesen Bereichen möchte ich im Stadtrat als Sachpolitikerin, führungserfahrene Teamplayerin, die zuhört und reflektiert anpackt, Akzente setzen und spürbare Wirkungen erzielen. Gemeinsinn und Sachkompetenz sorgen für Zuger Zugkraft!

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug