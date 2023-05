Klub der jungen Geschichten Basil und der Kraftstab Leonie Brüschweiler, Wikon, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich rief Silias Namen. Sie kam sofort.

Stopp! Zuerst muss ich mich vorstellen: Ich bin Basil Wunderwald und zwölf Jahre alt, meine Schwester Silia ist vierzehn Jahre alt. Unsere Eltern sind zwei Wochen in den Ferien.

Anschliessend machten wir die Schranktür auf. Dahinter war eine Fee! Dann ging alles sehr schnell: Silia fragte die Fee nach etwas und ich griff nach dem Brett, dass hinter mir lag und war schon schussbereit als Silia mich stoppte. Sie flüsterte: «Diese Fee heisst Lyka und hat die Mission uns zu finden und in die Feenwelt mitzunehmen. Wir sollen ihr helfen bei einem grossen Problem.» Da fing Lyka an zu sprechen: «In der Feenwelt will die böse Fee Zakaria die Macht übernehmen. Sie hat der Feenkönigin den Kraftstab gestohlen und will alle lieben Feen vertreiben. Ihr müsst mitkommen!» Da wurden wir in den Schrank gezogen. Lyka schrie: «Gebt euch die Hände!» Wir wurden immer weiter hineingezogen und schrumpften! Auf einmal fielen wir in ein Loch und landeten auf einer Wiese. Darauf wuchsen bunte Blumen. Zum ersten Mal schaute ich mir Lyka genauer an. Sie trug eine blaue Hose und darüber kurze Jeans. Ihr Oberteil war Pink mit einer Blume darauf. Ihre langen Haare trug sie offen. Ich rappelte mich auf und merkte, dass mir etwas in den Rücken stach. Ich schaute zu Silia und sie hatte Flügel! Ich schaute hinter mich und sah Flügel! Ich probierte zu Fliegen und es funktionierte. «Wir müssen ins Feenschloss zu Zakaria», erklärt Lyka. «Wir haben nicht viel Zeit. Kommt, folgt mir!». Nach einer Weile flogen wir durch ein Astloch in eine alte Eiche. Darin versteckten wir uns hinter einer grossen Vase. «Da vorne», flüsterte Lyka, «ist Zakaria. Ich habe für euch ein Zaubertrank gebraut. Er macht, dass ihr unsichtbar seid». Wir tranken. Lyka erzählte weiter: «Ich lenke sie ab. Du wirst sie von hinten packen, Silia du wirst Zakaria den Kraftstab wegnehmen.» «Okay», antwortete Silia und schlich davon. Ich folgte ihr hinter den Thron, auf dem Zakaria sass. Lyka schrie: «Zakaria!» Zakaria schreckte auf, ich sprang von hinten auf ihren Rücken und da passierte es: Ich fiel runter auf Silia die sich den Stab schnappen wollte, die stiess einen lauten Schrei aus und Zakaria hielt sich die Ohren zu. Diesen Moment nutzte Lyka und schnappte sich den Kraftstab. Ich ging runter von Silia und flog mit ihr zu Lyka, sie schloss sich uns an und schon waren wir draussen. Kurz darauf waren wir in einem kleinen Haus. Darin sass eine elegante Fee. Sie sagte: «Hallo Lyka» «Hallo Frau Königin. Ich habe meine Helfer Silia und Basil dabei», antwortete Lyka. «Hallo, ich bin die Feenkönigin.» sagte sie mit einem Lächeln. «Hallo Frau Königin!», riefen Silia und ich im Chor. Sie fragte, ob wir den Stab haben, und Lyka zog ihn hervor. Die Königin nahm ihn an sich und bedankte sich. Nachdem wir ein bisschen mit ihr geplaudert hatten machte es Plopp und wir standen bei uns vor dem Schrank.