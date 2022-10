Unihockey – Herren 1. Liga Bassersdorf Nürensdorf setzt Siegesserie auch gegen Vipers InnerSchwyz fort Bassersdorf Nürensdorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Vipers InnerSchwyz hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 8:2.

Das Skore eröffnete Simon Weder in der 14. Minute. Er traf für Bassersdorf Nürensdorf zum 1:0. Gleichstand stellte Pascal Bitterli durch seinen Treffer für Vipers InnerSchwyz in der 16. Minute her. In der 20. Minute war es an Andreas Bachmann, Vipers InnerSchwyz 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleich für Bassersdorf Nürensdorf fiel in der 27. Minute (Yannick Scheitlin). In der 35. Minute war es an Tobias Bertschi, Bassersdorf Nürensdorf 3:2 in Führung zu bringen. Luca Schaffner sorgte in der 41. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Bassersdorf Nürensdorf.

Bassersdorf Nürensdorf erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch David Rhyner weiter auf 5:2. Tim Ehrensperger baute in der 58. Minute die Führung für Bassersdorf Nürensdorf weiter aus (6:2). David Rhyner baute in der 59. Minute die Führung für Bassersdorf Nürensdorf weiter aus (7:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lars Blumer in der 60. Minute, als er für Bassersdorf Nürensdorf zum 8:2 traf.

David Rhyner mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Bassersdorf Nürensdorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich David Rhyner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Lars Blumer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Tim Ehrensperger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Tobias Bertschi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannick Scheitlin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Ricardo Fernandes zum besten Spieler von Vipers InnerSchwyz gekürt. Bei Bassersdorf Nürensdorf wurde diese Ehre Thomas Binder zuteil.

Bassersdorf Nürensdorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 18 Punkte. Als nächstes tritt Bassersdorf Nürensdorf in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team Bülach Floorball zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

Unverändert liegt Vipers InnerSchwyz auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Vipers InnerSchwyz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Unihockey Rheintal Gators (Platz 6). Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (18.00 Uhr, MZG Rothenthurm).

