Zuger Wahlen 2022 Beat Iten im Portrait

Merlin Photography Ltd.

(chm)

Hier präsentiert sich Beat Iten den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:



Mit meinem Einsatz in der Hochbaukommission, in der Bildungskommission und in der Kommission Energiegesetz setze ich mich weiterhin für einen attraktiven, nachhaltigen und klimafreundlichen Kanton ein:

- Nachhaltiges Bauen mit einem möglichst kleinen Fussabdruck erhält unsere Landschaft und schont unsere Umwelt.

- Ein starkes und breites Bildungsangebot stärkt den Kanton Zug.

- Natur und Umwelt sind die Grundlage unseres Lebens.



