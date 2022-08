Zuger Wahlen 2022 Beat Ryser im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Beat Ryser den Wählerinnen und Wählern.

(Beat Ryser stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich bin Agronom und habe ein Nachdiplomstudium in Wirtschaft mit dem etwas sperrigen Titel «MAS in Management, Technology and Economics ETH». Ich war lange wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Landwirtschaft und habe dort rechtliche, wirtschaftliche und EDV-technische Lösungen erarbeitet.

Als Bürger, Naturwissenschaftler und Ingenieur setze ich mich gerne für unsere Lebensgrundlagen ein; Boden, Wasser, Luft und Biodiversität. Für mich ist es selbstverständlich, dass eine intakte Umwelt die Grundlage ist für uns Menschen, eine funktionierende Gesellschaft und eine nachhaltige Wirtschaft.

Um meine Ziele erreichen zu können, erarbeite ich die notwendigen Grundlagen, vernetze mich und fordere meine demokratischen Rechte ein.

