Klub der jungen Geschichten Bellas Geheimnis Vivienne Bucher, Sarnen, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich hatte schon mehrmals gehört, dass Leute über eine Legende sprachen. Die Legende hiess das Geheimnis. Ich und meine Freundinnen Nina und Mia glaubten nicht daran. Aber als ich die lange Treppe hinter mir hatte, sah ich nicht nur einen leuchtenden Schrank, sondern auch zwei leuchtend grüne Augen. Ich wollte näherkommen. Doch als ich einen Schritt gemacht hatte, verschwand das Ding und das Licht wurde immer schwächer. Bis es dann wieder wie ein normaler Schrank aussah. Ich rannte die Treppe hoch. Direkt zu meinen Freundinnen. Aber Nina und Mia glaubten mir nicht.

Also beschloss ich in der nächsten Nacht wieder da runterzugehen. Am Morgen konnte ich es kaum erwarten, ich ging immer wieder in den Keller, um sicher zu stellen, dass das Ding noch nicht da war. Als Nina und Mia mich sahen fiel ihnen sofort auf, dass etwas nicht stimmte. Sie fragten mich was los sei, doch ich sagte immer «nichts». Nina und Mia gaben auf und zottelten davon. Als es endlich Abend wurde rannte ich in den Keller runter. Ich sah wieder die grünen Augen und das Licht. Doch dieses Mal sprang ich auf den Schrank zu und öffnete so schnell ich konnte die Türen. Ich sah ein RIESIGES Portal. Leider war das Ding schon wieder weg. Ich sprang hinterher.

Ich wachte auf einer grossen Blumenwiese auf. Hier war es Sommer, vorhin war es noch Winter. Ich schaute in den Himmel und bemerkte, dass um mich herum Blumen schwebten. Als ich genauer hinschaute, sah ich Gesichter auf den Blumen. Mir wurde klar, dass das Feen waren. Ich beschloss weiterzugehen. Ich kam an einen Wald. Dieser sah aus wie ein Dschungel. Er war überwachsen mit Moos und anderen Pflanzen. Ich zögerte kurz, ging aber doch in den Wald. Ich lief und lief bis ich an eine glasklare Quelle kam. Ich neigte mich, um von der Quelle zu trinken. Plötzlich hörte ich ein leises «nein».

Ich dachte ich hätte mir das nur eingebildet und trank von der Quelle. Leider hatte ich mir das nicht eingebildet, denn ich hörte das «nein» nochmals. Ich schaute schnell hoch und sah eine kleine Fee. Sie sah aus wie eine Feder. Ich fragte erschrocken: «Ist alles okay?» «Bei mir schon, aber bei dir nicht», sagte die Fee. «Wieso?», fragte ich. «Wieso?!», antwortete die Fee erstaunt, «Du hast von der Feenquelle getrunken.» «Was bedeutet das?», fragte ich. «Das bedeutet, dass du eine Fee wirst», antwortete sie. «Was?!», schrie ich auf. Leise mahnte die Fee: «Die anderen schlafen!» «Entschuldigung», sagte ich leise. Die Fee sagte: «Ich kenne den Gegenzauberspruch. Er heisst fonumal forumel.» «Ist es jetzt vorbei?», fragte ich. «Ja», meinte die Fee. Ich erschrak. «Ich muss jetzt sofort gehen. Aber ich möchte noch etwas wissen. Was waren das für grüne Augen im Schrank?» «Ah, du meinst die Grünöuglein?», sagte sie, «Sie locken Menschen an, damit sie von der Quelle trinken und zu einer Fee werden. Damit es mehr Feen gibt als Menschen», antwortete die Fee. «Danke», rief ich und rannte alles zurück. Nina und Mia erzählte ich nie etwas davon.