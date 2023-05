Klub der jungen Geschichten Ben Rafael Egli, Nottwil, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete ihn und fand darin eine alte Puppe, die mich anstarrte und mir eine unglaubliche Furcht einjagte. Plötzlich hörte ich Geräusche und spürte einen Atem im Raum. Ich schaute mich um sah einen furchterregenden Schatten: «Ein, ein… eine Puppe!» Ich schrie mir mein Leib aus der Seele, sprang den Keller hinauf und rannte nach draussen. Da stand die Puppe wieder vor der Tür und flüsterte «Hallo Ben…»

«Ben, du musst zu Schule, die wartet nicht auf dich!», schrie meine Mutter. Ich sprang auf und schlüpfte in meine Kleider. In der Küche wartete meine Mutter mit einem Geschenk für meine kleinere Schwester, Emma. Sie packte das Geschenk aus, das ursprünglich von Onkel Tom war. “Ich, ich…, die Puppe meines Traums!”, mir lief es kalt den Rücken hinunter. Ich sprang regelrecht auf mein Velo und fuhr so schnell wie es ging in die Schule. Dort angekommen musste ich mich beeilen, dass ich nicht zu spät zu Frau Schmids Unterricht kam. Sie war immer sehr streng, wenn es um solche Sachen ging. Im Unterricht war das Übliche passiert, aber der Mittag kam mir etwas komisch vor, es waren alle so still am Essen, das war sonst in der Mensa nie der Fall.

Ich ging um ca. fünf Uhr nach Hause, doch als ich die Tür aufschliessen wollte, ging es nicht. Ein Schlüssel steckte auf der anderen Seite. Ich rief meine Mutter an, aber es kam nur der Anrufbeantworter. Vielleicht war die Gartentür ja offen, dachte ich: «...phu, zum Glück!» Ich drückte die Tür auf und bemerkte, dass sie stark verklemmt war. Ich ramme sie regelrecht auf, sie knarzte unheimlich laut, so wie sie es sonst nie tat.

«Emma, was machst du mit dieser Puppe? Emma, hallo!?» Ich bemerkte sofort einen komischen Geruch in der Nase und das dunkelrote Blut auf dem Teppich. «Hallo Ben…»