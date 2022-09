Unihockey – Herren 1. Liga Black Creek Schwarzenbach holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Unihockey Luzern Black Creek Schwarzenbach hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Unihockey Luzern setzt es zuhause ein 5:4 ab.

(chm)

Den Auftakt machte Pascal Fiechter, der in der 5. Minute für Black Creek Schwarzenbach zum 1:0 traf. In der 6. Minute baute Kim André Blaser den Vorsprung für Black Creek Schwarzenbach auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Armando Emmenegger (34.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Luzern auf ein Tor (1:2).

Matthew Bertschinger glich in der 38. Minute für Unihockey Luzern aus. Es hiess 2:2. Matthew Bertschinger war auch gleich für die 3:2-Führung (46. Minute) für Unihockey Luzern verantwortlich. Gleichstand stellte Raphael Lehmann durch seinen Treffer für Black Creek Schwarzenbach in der 56. Minute her.

Thomas Siegenthaler erzielte in der 57. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Black Creek Schwarzenbach. Gleichstand stellte Matthew Bertschinger durch seinen Treffer für Unihockey Luzern in der 58. Minute her. In der Verlängerung entschied Black Creek Schwarzenbach das Spiel für sich. Christian Beer traf in der 61. Minute zum 5:4.

Matthew Bertschinger mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Thomas Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Das Spiel wird Matthew Bertschinger mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Joshua Jeffrey mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Für Black Creek Schwarzenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen Bern Capitals weiter. Das Spiel findet am Freitag (23. September) statt (20.30 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Unihockey Luzern trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team SV Waldenburg Eagles. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (23. September) (20.00 Uhr, Dörfli Weggis).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.