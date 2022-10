Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Altdorf: Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri.

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Heute Montag, 24. Oktober 2022, kurz nach 01:30 Uhr, wurden beim Bahnhof Altdorf Unterhaltsarbeiten an den Fahrleitungen durchgeführt. Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu einem Stromunfall, welcher durch einen Lichtbogen verursacht wurde. Dabei zogen sich ein 31-jähriger Mann erhebliche sowie ein 36-jähriger Mann leichte Verletzungen zu. Der erheblich Verletzte wurde durch den Rettungsdienst Uri überführt, beziehungsweise durch die REGA in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der leicht Verletzte wurde durch den Rettungsdienst Nidwalden ins Kantonsspital Uri überführt. Ein dritter Arbeiter, welcher ebenfalls auf der Hebebühne des Schienenmontagewagens anwesend war, wurde vor Ort durch den Rettungsdienst Uri untersucht und musste nicht hospitalisiert werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, der Rettungsdienst Nidwalden, die REGA, das SBB Erhaltungs- und Interventionszentrum Erstfeld, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST und die Kantonspolizei Uri.

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, um ca. 09.45 Uhr, fuhr eine Velofahrerin auf der Bahnhofstrasse in Richtung Altdorf. Beim Schiessstand Flüelen beabsichtigte sie in die Strasse Aschoren einzubiegen. Dabei fuhr die Velofahrerin über einen Randstein und kam in der Folge zu Fall. Die 60-Jährige Frau zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri sowie die Kantonspolizei Uri.

Am Freitag, 21. Oktober 2022, um ca. 16.40 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Spitalstrasse Richtung Seedorf und beabsichtigte auf den Parkplatz des Kantonsspitals Uri einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr eine E-Bike-Lenkerin von Seedorf in Richtung Altdorf. In der Folge kam es zu einer Kollision. Die 63-Jährige Frau zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde direkt im nahegelegenen Kantonsspital Uri medizinisch behandelt.

Aufgrund von Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass in einem Gebäude in Bürglen Hanf angebaut wird. Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, führte die Kantonspolizei Uri in den Räumlichkeiten der verdächtigen Person in Bürglen eine Hausdurchsuchung durch. Dabei konnten eine Hanf-Indooranlage, mehrere Kilogramm getrocknetes und teilweise bereits abgepacktes, portioniertes Marihuana, Haschisch sowie diverse Hanfpflanzen und mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen stehen an. Der Beschuldigte muss sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft Uri verantworten.

Gestern Sonntag, 16. Oktober 2022, kurz nach 18.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Motorrads mit Urner Kontrollschild von Wassen in Richtung Amsteg. Im Bereich Meitschligen fuhr der 20-Jährige aus noch unbekannten Gründen in die sich am rechten Strassenrand befindende Regenrinne. Dabei kam er zu Fall und blieb mit dem Motorrad auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12‘000 Franken.

Im Einsatz standen der Unterhaltsdienst der Baudirektion Uri, der Rettungsdienst Uri, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.

