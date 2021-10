Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Dietwil (AG): Rückstau nach Auffahrunfall Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Wegen mangelnder Aufmerksamkeit am Steuer kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos (Mitteilung vom Mittwoch, 06.10.2021, 18:56 Uhr).

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 18:56 Uhr

Wegen mangelnder Aufmerksamkeit am Steuer kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Am Mittwoch (6. Oktober 2021), um 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Luzern ein Auffahrunfall. Ein Autolenker bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Dieses wiederum wurde in ein weiteres Auto geschoben. Ein 64-jähriger Unfallbeteiligter wurde bei dem Zusammenstoss leicht verletzt und vom Rettungsdienst Zug zur weiteren Abklärung ins Spital überführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 40`000 Franken. Der Unfall führte im Feierabendverkehr zu Behinderungen.

Weil eines der Autos Benzin verlor, rückten Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) ebenfalls aus. Mittels Ölbinder konnten sie den Treibstoff binden und eine Beeinträchtigung der Umwelt verhindern. Im Anschluss reinigten Mitarbeiter der Zentras die Fahrbahnen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft zentras, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 15:11 Uhr

Bei einer Betankung eines Erdsondenbohrers ist in Oberägeri Dieselöl ausgelaufen. Die Verschmutzungen reichen bis in den Ägerisee. Die Ermittlungen laufen.

Am Dienstagmorgen (5. Oktober 2021), um 10:00 Uhr, hat die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Anruf erreicht, dass an der Haltenstrasse in Oberägeri bei einem Tankvorgang eines Erdsondenbohrers Dieselöl ausgelaufen ist. Beim Versuch der Arbeiter, das Dieselöl wegzuputzen, verteilte sich dieses noch stärker, sodass das Gemisch aus Dieselöl und Bauschmutzwasser über einen Meteorschacht in den Ägerisee floss. Die Feuerwehr Oberägeri streute in der Folge Ölbinder, um die weitere Verbreitung der Verschmutzung zu verhindern. Die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) kontrollierte zeitgleich den Ägerisee auf Verschmutzungen und richtete im Zuge dessen eine Ölbarriere ein.

Die genaue Ursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Oberägeri, der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), der Brunnenmeister von Oberägeri sowie Mitarbeitende des Amts für Umwelt, eines privaten Reinigungsunternehmens mit einem Spülwagen und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 13:58 Uhr

Die Zuger Polizei sucht weiter nach dem vermissten Mann sowie dem gesunkenen Motorboot. Zum Einsatz kommen auch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich.

Die Suche nach dem vermissten Mann und dem am Sonntagnachmittag gesunkenen Motorboot wird intensiviert (vgl. Medienmitteilung Nr. 214 / 2021). Nachdem die Unglücksstelle am Sonntag und Montag von der Seepolizei der Zuger Polizei sowie auch der Rega abgesucht worden ist, kommen seit Dienstagmorgen zusätzlich Spezialisten der Kantonspolizei Zürich zum Einsatz. Die Unglücksstelle liegt rund 700 Meter vom Ufer entfernt. An dieser Stelle ist der Zugersee zudem rund 200 Meter tief. Den vermissten Mann und das Boot in dieser Tiefe orten zu können, stellt auch für die Spezialisten der Kantonspolizei Zürich eine besondere Herausforderung dar. Sie suchen derzeit zusammen mit der Seepolizei der Zuger Polizei auf dem Zugersee bei Walchwil Teile des Seegrundes mit einer Sonarsonde ab. Bei der Sonartechnik wird vom Boot aus ein Sonarkopf auf den Seegrund abgesenkt, um diesen zu scannen. Der Sonarkopf sendet Signale, die vom Seegrund zurückgeworfen werden und so ein Bild auf einem Monitor zeichnen. Der Einsatz kann mehrere Tage andauern.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 03.10.2021, 21:13 Uhr

Auf dem Zugersee ist ein Motorboot, besetzt mit zwei Personen, gesunken. Ein 16-jähriger Mann konnte gerettet werden, sein 77-jähriger Begleiter wird vermisst. Die sofort eingeleitete Suche verlief bis jetzt negativ.

Am Sonntag (3. Oktober 2021), kurz nach 16:00 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass rund 700 Meter vom Ufer entfernt ein Boot gesunken sei und eine Person im Wasser treibe. Die Einsatzkräfte rückten unverzüglich vor Ort aus und konnten einen 16-jährigen Mann aus dem Wasser retten. Es stellte sich heraus, dass noch eine zweite Person auf dem Motorboot unterwegs war. Die Suche nach dem 77-jährigen Vermissten wurde unverzüglich eingeleitet. Die Zuger Polizei wurde von der Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) und der REGA unterstützt.

Bis jetzt konnte die vermisste Person noch nicht gefunden werden. Die Suche wird weitergeführt.

Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.

Die Ursache für das Sinken des Bootes ist noch unklar.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 02.10.2021, 21:00 Uhr

Auf dem Stierenmarktareal hat eine von der Stadt Zug bewilligte Platzkundgebung stattgefunden. Der Anlass verlief ohne Zwischenfälle.

Am Samstag (2. Oktober 2021), zwischen 15:00 und 21:00 Uhr, hat auf dem «Stierenmarktareal» eine durch die Stadt Zug bewilligte politische Kundgebung stattgefunden. Daran teilgenommen haben rund 500 Personen.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Kundgebung ohne Zwischenfälle. Es wurden weder Personen weggewiesen noch festgenommen.

Die Zuger Polizei war mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurde sie von Angehörigen aus dem Zentralschweizer Polizeikonkordat sowie weiteren Partnerorganisationen. Auch mehrere Dialog-Teams der Zuger Polizei begleiteten den Anlass.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 02.10.2021, 14:54 Uhr

Eine E-Bikefahrerin ist gestürzt. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Am Samstagmittag (2. Oktober 2021) kurz nach 12:15 Uhr, fuhr eine 77-jährige E-Bikelenkerin auf der Loretostrasse in der Stadt Zug talwärts. Im Baustellenbereich verlor die Frau aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Die 77-Jährige wurde beim Unfall lebensbedrohlich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde sie mit der REGA in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der REGA und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 30.09.2021, 12:48 Uhr

Nach einer Pilotphase in den Gemeinden Zug und Unterägeri führt die Zuger Polizei die elektronische Ordnungsbusse auf dem ganzen Kantonsgebiet ein.

Nach Abschluss der Pilotphase in den Gemeinden Zug und Unterägeri wird die Ordnungsbusse mit QR-Code bis Ende Jahr schrittweise auf dem ganzen Kantonsgebiet eingeführt (vgl. Medienmitteilung Nr. 177 / 2021). Seit dem 1. September 2021 werden die Ordnungsbussen elektronisch abgewickelt über das Online-Bussenportal, das rund um die Uhr zur Verfügung steht. Die Zuger Polizei stellt nur noch Ordnungsbussen mit QR-Codes aber ohne Einzahlungsscheine und entsprechenden Hinweis aus. Bürgerinnen und Bürger können Ordnungsbussen im Bussenportal online bezahlen. Wer die Busse nicht online begleichen möchte, kann weiterhin einen Einzahlungsschein anfordern. In der Pilotphase wurden 106 Ordnungsbussen ausgestellt, 47 sind bereits bezahlt. Bis auf wenige Ausnahmen wurden diese online im Bussenportal beglichen.

Die Zuger Polizei gibt bei Bedarf in den ersten Monaten mit den Ordnungsbussen auch einen Informationsflyer ab. Alle Informationen sind auch auf der Internetseite www.zugerpolizei.ch abrufbar. Der Schutz der persönlichen Daten ist gewährleistet. Es werden keine Daten gespeichert.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 29.09.2021, 13:30 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrsamt Zug hat die Zuger Polizei während einer Schwerverkehrskontrolle mehrere Fahrzeuge und deren Fahrer genauer unter die Lupe genommen. Gegen sieben Fahrzeugführer wird eine Anzeige geschrieben.

Am Dienstag (28. September 2021) haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei in Steinhausen elf Schwerverkehrsfahrzeuge kontrolliert. Wegen Widerhandlungen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung werden sechs Fahrzeugführer verzeigt. Gegen einen weiteren Lenkenden wird eine Anzeige wegen Gewichtsüberschreitung am Fahrzeug geschrieben.

Nach dem Entrichten eines Bussendepositums von jeweils mehreren Hundert Franken konnten sämtliche Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen.

Bei der Kontrolle wurde die Zuger Polizei durch Verkehrsexperten des Strassenverkehrsamtes des Kantons Zug unterstützt.

Quelle: Zuger Polizei