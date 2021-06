Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Flammen und Rauch in einem Mehrfamilienhaus Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

6 Bilder 6 Bilder In der Gemeinde Baar prallte ein Velofahrer mit einem Auto zusammen (Mitteilung vom Montag, 07.06.2021, 09:33 Uhr). ZVG/Zuger Polizei

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 17:22 Uhr

Am Mittwochnachmittag (9. Juni 2021), kurz vor 14:00 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Leihgasse in Baar brenne. Noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnten die Flammen durch einen Bewohner gelöscht werden.

Die betroffene Wohnung wurde anschliessend durch die Feuerwehr Baar auf weitere Brandherde untersucht und entraucht. Zudem mussten auch die weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses entraucht werden.

Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst Affoltern am Albis vor Ort auf gesundheitliche Beeinträchtigungen untersucht. Einer von ihnen, ein 84-jähriger Mann, wurde anschliessend zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Sämtliche Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

Im Einsatz standen 15 Angehörige der Feuerwehr Baar, Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Affoltern am Albis und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 07.06.2021, 09:33 Uhr

In der Gemeinde Baar prallte ein Velofahrer mit einem Auto zusammen. Der Rennradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (6. Juni 2020), um 13:30 Uhr, an der Blickensdorferstrasse in Baar. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr von Baar auf der Blickensdorferstrasse in Richtung Gulmmatt. Bei der Kreuzung beabsichtigte die Frau links in die Steinhauserstrasse zu fahren. Beim Abbiegen übersah die Lenkerin einen 41-jährigen Zweiradfahrer, welcher auf der Gegenfahrbahn in Richtung Baar unterwegs war. In der Folge kam es zu einer seitlich-/ frontalen Kollision. Der 41-Jährige wurde dabei erheblich verletzt und mit dem Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.

Durch den Unfall entstand am Auto und Velo ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppdienstes, des Strassenunterhaltsdienstes sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 04.06.2021, 16:52 Uhr

In Oberwil bei Zug hat die Zuger Polizei eine verkehrspolizeiliche Motorradkontrolle durchgeführt. Ein Dutzend Mängelrapporte und sechs Ordnungsbussen wurden ausgestellt.

Am Donnerstagnachmittag (3. Juni 2021) hat die Zuger Polizei in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Strassenverkehrsamtes Zug eine Motorradkontrolle in Oberwil bei Zug durchgeführt. Insgesamt wurden 52 Motorräder und deren Lenker überprüft. Im Fokus stand dabei das Einhalten des technischen Zustands der Zweiräder.

Dabei wurden insgesamt 12 Mängelrapporte ausgestellt. Weiter wurden sechs Ordnungsbussen wegen Nichtmitführen des Führer- beziehungsweise Fahrzeugausweises, Nichtanbringen des Lernfahrer-Schilds oder Fahren mit nicht geprüftem Schutzhelm ausgestellt.

Drei Lenker werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verzeigt. In zwei Fällen hatte das Motorrad der Lenkenden einen Auspuff, welcher zu hohe Geräuschemissionen verursacht und deshalb nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Die erlaubten Dezibel-Werte wurden überschritten. Bei einem weiteren Motorrad wurde ein ungeprüfter Luftfilter montiert.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 04.06.2021, 07:58 Uhr

In der Stadt Zug wurde eine schwangere Frau von einem Auto angefahren. Sie wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Spital gefahren.

Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag (3. Juni 2021), kurz vor 15:00 Uhr, auf der Alpenstrasse in Zug. Eine schwangere Frau spazierte zusammen mit ihrem Ehemann vom See in Richtung Bahnhof Zug. Ein 82-jähriger Autofahrer, der vom Bundesplatz in Richtung Unterägeri unterwegs war, übersah die 39-jährige Frau auf dem Fussgängerstreifen beim Bundesplatz. Die Fussgängerin konnte sich mit beiden Händen vom Auto wegstossen, sodass sie anschliessend rückwärts auf den Boden stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht.

Die Schwangere wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug ins Spital gefahren. Ihr Ehemann, welcher direkt hinter ihr lief, blieb unverletzt.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 03.06.2021, 09:58 Uhr

In Sihlbrugg ist ein Auto mit einem Motorrad zusammengestossen. Der Zweiradlenker wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (2. Juni 2021), kurz nach 18:00 Uhr. Ein 62-jähriger Mann fuhr von der Ebertswilerstrasse in den Kreisverkehr in Richtung Hirzel. Zur selben Zeit fuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus einer Tankstelle bei der Sihlbruggstrasse. Beim Einbiegen in den Kreisel übersah die Frau den Zweiradlenker, worauf dieser im Kreisel durch die Kollision stürzte und sich leicht verletzte.

Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst Zug ins Spital gefahren.

Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Trotzdem führte der Unfall im Abendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 02.06.2021, 22:22 Uhr

Auf der Sinserstrasse in Cham ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurden keine Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (2. Juni 2021), kurz vor 17:00 Uhr, auf der Sinserstrasse in Cham. Ein 36-jähriger Mann fuhr von Sins in Richtung Cham. Er beabsichtigte links in die Einfahrt der Tankstelle zu fahren und musste aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 36-jähriger Mann bemerkte dies zu spät und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Fahrzeuges.

Der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen des korrekt fahrenden Autos blieben unverletzt.

Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Durch einen privaten Abschleppdienst mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Autos verloren Flüssigkeiten, so dass der Strassenunterhaltsdienst die Fahrbahn reinigen musste. Dabei ist es zu Rückstau im Abendverkehr gekommen. Die Fahrbahn in Richtung Cham musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenunterhaltsdienstes sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 31.05.2021, 09:38 Uhr

Auf der Aegeristrasse ist ein Auto ins Schleudern geraten, von der Strasse abgekommen und in der Böschung zum Stillstand gekommen. Dabei ist auch ein Hydrant umgefahren worden. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend (29. Mai 2021), kurz vor 19:30 Uhr. Ein 23-jähriger Autolenker fuhr auf der Aegeristrasse vom Talacher kommend in Richtung Baar. Bei der sich im Bau befindlichen Kreuzung Aegeristrasse / Geissbüeltunnel verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses kam auf die Gegenfahrbahn und drehte sich einmal um die eigene Achse. Anschliessend schleuderte das Auto auf der rechten Seite über das Trottoir, prallte in einen Hydranten und kam zum Abschluss in der angrenzenden Böschung zum Stillstand.

Der 23-jährige Lenker wie auch seine 22- und 24-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 31.05.2021, 08:50 Uhr

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle ist ein Motorradfahrer registriert worden, der ausserorts mit über 130 Stundenkilometern unterwegs war. Der 22-Jährige musste den Führerausweis umgehend abgeben.

Am Samstagnachmittag, 29. Mai 2021, führte die Zuger Polizei auf der Maschwanderstrasse in der Gemeinde Hünenberg eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 14:00 Uhr erfasste das Messgerät ein Motorrad, das mit einer Netto-Geschwindigkeit von 138 km/h in Richtung Bützen fuhr.

Der Lenker überschritt somit die auf diesem Streckenabschnitt erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 58 Stundenkilometer. Erlaubt sind im Messbereich 80 km/h.

Beim Lenker handelt es sich um einen 22-jährigen Schweizer. Er war in der Befragung geständig. Der Führerausweis wurde dem jungen Mann zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Weiter muss er sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei