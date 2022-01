Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Kanton Zug: Fahrunfähige Lenker kontrolliert Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Meldungen der Zuger Polizei (Symbolbild). (Bild: KEYSTONE) KEYSTONE

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 10:39 Uhr

Zwei Autofahrer waren alkoholisiert, als sie am Wochenende kontrolliert worden sind. Sie mussten ihren Führerausweis abgeben.

Am vergangenen Wochenende (22./23. Januar 2022) haben Einsatzkräfte zwei Fahrzeuglenker kontrolliert, die nicht fahrfähig waren. Am Samstag (23. Januar 2022), um 13:45 Uhr, ist ein 54-jähriger Autofahrer an der Seestrasse in Unterägeri aufgefallen. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,12 mg/l.

Und in der Nacht auf Montag (24. Januar 2022), kurz nach Mitternacht, hat eine Polizeipatrouille einen 30-jähriger Autolenker an der Sihlbruggstrasse in Baar überprüft. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,61 mg/l.

Den beiden fehlbaren Lenkern wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) entzogen. Sie müssen sich wegen Führen eines Fahrzeugs in nicht fahrfähigem Zustand bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 22.01.2022, 12:41 Uhr

Unter Alkoholeinfluss ist ein Autolenker auf der Autobahn in die Leiteinrichtung geprallt. Er blieb unverletzt. Seinen Führerausweis musste er abgeben.

In der Nacht auf Samstag (22. Januar 2022), kurz nach 02:00 Uhr, ist es auf der Autobahn A4 in Cham, Fahrtrichtung Luzern, zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 56-jähriger Lenker hat die Kontrolle über sein Auto verloren, worauf dieses in der Ausfahrt Lindencham auf die Leiteinrichtung geriet und dort zum Stillstand kam. Der Mann blieb unverletzt. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,71 mg/l. Der Führerausweis wurde dem 56-Jährigen zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Er muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Am Fahrzeug und der Leiteinrichtung entstand Sachschaden von über 10'000 Franken. Das Auto musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Reinigung der Fahrbahnen standen auch Zentras-Mitarbeitende im Einsatz.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 20.01.2022, 11:23 Uhr

In einer Wohnung ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Am Donnerstagmorgen (20. Januar 2022), kurz vor 09:00 Uhr, sind bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen eingegangen, dass eine Wohnung an der Sonneggstrasse in Cham brenne. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Bewohner in der Wohnung. Umgehend wurden die Feuerwehr Cham wie auch der Rettungsdienst Zug aufgeboten. Als die ersten Angehörigen der Feuerwehr Cham vor Ort eintrafen, war es dem Bewohner mit Unterstützung von Anwohnern bereits gelungen, die Flammen zu löschen. Wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden fünf Personen durch den Rettungsdienst Zug medizinisch untersucht. Diese Untersuchungen verliefen jedoch negativ, es musste niemand ins Spital eingeliefert werden.

Das Feuer hatte eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung verursacht. Die betroffene Wohnung wurde von Atemschutztrupps der Feuerwehr Cham mit Lüfter entraucht. Der Sachschaden ist beträchtlich, kann aber noch nicht beziffert werden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Für die Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei aufgeboten. Die Untersuchung ergab, dass der Brand auf dem Sitzplatz ausgebrochen war und Mobiliar wegen nicht komplett ausgekühlter Asche Feuer gefangen hatte.

Im Einsatz standen 50 Angehörige der Feuerwehr Cham sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 19.01.2022, 22:51 Uhr

Der in der Stadt Zug vermisste Mann ist wohlauf.

Am späten Mittwochabend (19. Januar 2022), kurz nach 22:30 Uhr, ist der vermisste Mann am Bahnhof Baar gefunden worden. Der 68-Jährige ist wohlauf. Die Vermisstmeldung vom Mittwoch, 19. Januar 2022 wird somit widerrufen.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 19.01.2022, 14:29 Uhr

Ein junger Mann ist unter Drogeneinfluss mit dem Auto zu einer Einvernahme bei der Polizei erschienen. Ein weiterer Autofahrer war ebenfalls nicht fahrfähig.

Am Dienstagabend (18. Januar 2022) ist ein 20-jähriger Mann mit dem Auto zu einem Einvernahmetermin beim Hauptgebäude der Zuger Polizei erschienen. Bei der Befragung gab er an, Kokain konsumiert zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest gab positiv auf Kokain an. Der Pikettstaatsanwalt ordnete eine Blut- und Urinentnahme im Spital an.

Einsatzkräfte haben in der Nacht auf Mittwoch (19. Januar 2022), nach 02:00 Uhr, auf der Kreuzung Süd-/Weststrasse in Zug einen Autolenker kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie Alkoholsymptome fest. Weil er die gerichtsverwertbare Alkoholmessung verweigerte, ordnete der Pikett-Staatsanwalt beim 33-Jährigen die Blutentnahme im Spital an. Dem fehlbaren Lenker wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Beide fehlbaren Lenker müssen sich wegen Führen eines Fahrzeugs in nicht fahrfähigem Zustand bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 18.01.2022, 13:48 Uhr

Die Vermisstmeldung vom 11. März 2021 ist zu revozieren. Der vermisste Mann wurde leblos an der Rigi aufgefunden.

Der seit März 2021 in der Gemeinde Baar vermisste Mann, wurde am vergangenen Samstag (15. Januar 2022) an der Rigi von Berggängern tot aufgefunden.

Es liegen keine Hinweise auf Dritteinwirkung vor. Die Untersuchung führt die Kantonspolizei Schwyz unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 18.01.2022, 11:37 Uhr

Im Kurhaus «Ländli» ist es in der letzten Nacht zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr Oberägeri hat eine Person gerettet und drei weitere Bewohner vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Dienstag (18. Januar 2022), kurz nach 04:00 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein automatischer Brandmeldealarm aus dem Kurhaus «Ländli» in der Gemeinde Oberägeri ein. Gleichzeitig wurde auch eine vor Ort anwesende Pflegefachfrau auf den Rauchgeruch sowie den akustischen Alarm aufmerksam. Die Mitarbeiterin reagierte umgehend und bemerkte in einem Zimmer einer Bewohnerin eine eingeschaltete Herdplatte, auf der sich ein Sack mit Tierfutter befand. Die Pflegefachfrau drehte daraufhin den Schalter der Herdplatte ab.

Durch die in der Zwischenzeit eingetroffene Feuerwehr Oberägeri wurde die Bewohnerin aus dem verrauchten Zimmer gerettet. Zudem wurden drei weitere Personen vorsorglich aus dem betroffenen Gebäudeteil evakuiert. Wegen Verdacht auf eine Rauchintoxikation wurden diese vier Personen vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch untersucht. Diese Untersuchungen verliefen jedoch negativ, es musste niemand ins Spital eingeliefert werden.

Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Gebäudeteil entraucht. Sämtliche Zimmer sind weiterhin bewohnbar.

Im Einsatz standen 60 Angehörige der Feuerwehr Oberägeri sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 18.01.2022, 08:34 Uhr

Bei einer Streifkollision zwischen zwei Autos ist ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden. Da die Unfallbeteiligten die Schuld von sich weisen, sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend (17. Januar 2022), um 19:00 Uhr, beim Verkehrsknoten Margel, oberhalb des Geissbüel-Tunnels in der Gemeinde Baar. Aus noch nicht bekannten Gründen kam es bei der dortigen Lichtsignalanlage zu einer Streifkollision zwischen einer 61-jährigen Autofahrerin, die talwärts unterwegs war sowie einer 51-jährigen Fahrzeuglenkerin, die in Richtung Talacher fuhr. Die 61-jährige Lenkerin geriet in der Folge links von der Strasse ab und kam auf dem angrenzenden Wiesenbord zum Stillstand.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an den Autos beträgt mehrere Tausend Franken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der bei den beiden Lenkerinnen durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ.

ZeugenaufrufDa die Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen machen und die Schuld von sich weisen, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Quelle: Zuger Polizei