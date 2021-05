Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Kanton Zug: Mann attackiert mehrere Passanten Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

4 Bilder 4 Bilder In der Einkaufs-Allee Metalli ist in einer Drogerie eine geringe Menge Ameisensäure ausgelaufen (Mitteilung vom Donnerstag, 06.05.2021, 15:09 Uhr). ZVG/Zuger Polizei

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 15:24 Uhr

Ein Mann hat am frühen Morgen in Zug und Baar mehrere Personen tätlich angegangen. Die Zuger Polizei hat umgehend eine Fahndung eingeleitet und den Täter verhaften können. Er musste in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden.

Am Mittwochmorgen (12. Mai 2021) hat ein Mann mehrere Passanten tätlich angegriffen. Kurz nach 07:00 Uhr hat er an der Äusseren Güterstrasse in Zug einen Mann vom Velo gerissen, wobei dieser eine Schulterprellung erlitt. Nur wenige Minuten später beschimpfte er an der Feldstrasse eine Jugendliche auf dem Velo und warf einen Stein nach ihr. Die 14-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Inzwischen ging bei der Einsatzleitzentrale eine weitere Meldung ein. Auf dem Baarer Fussweg in Zug, bei der Überführung Feldstrasse, stellte sich der Aggressor einer weiteren Zweiradlenkerin in den Weg und schlug ihr mit der flachen Hand heftig gegen den Kopf, worauf diese stürzte. Neben Gesichtsverletzungen erlitt die Frau auch Prellungen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Gestützt auf diese Meldungen hat die Zuger Polizei umgehend die Fahndung nach dem gesuchten Mann eingeleitet. Währenddessen wurde der Einsatzleitzentrale ein weiterer Vorfall aus Baar gemeldet. Der Bürger gab an, dass an der Rathausstrase eine Passantin von einem Mann tätlich angegangen worden sei, worauf diese sich gewehrt und den mutmasslichen Täter in die Flucht geschlagen habe. Minuten später gelang es den Einsatzkräften, den Aggressor am Kreuzplatz in Baar festzunehmen. Der aufgebotene Notfallpsychiater hat den 42-jährigen Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gang.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Die Bürgerin, die an der Rathausstrasse in Baar von dem Verhafteten tätlich angegangen worden ist und sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt hat, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41). Auch weitere Geschädigte werden aufgefordert, die Einsatzleitzentrale zu kontaktieren.

Beim Täter handelt es sich um einen dunkelhäutigen, 42-jährigen Mann. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jeans, eine dunkelgraue Jacke sowie weisse Turnschuhe.

Quelle: Zuger Polizei

Heute, 09:54 Uhr

Ohne die Ladung zu sichern, hat ein Lieferwagenlenker Zementsäcke mit einem Gesamtgewicht von rund einer Tonne transportiert. Er wird verzeigt.

Am Dienstagmorgen (11. Mai 2021), kurz nach 09:00 Uhr, fiel einer Patrouille der Verkehrspolizei auf der Autobahn A4 ein Lieferwagen auf. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug kontrollierten, stellten sie fest, dass sich im Laderaum eine nicht gesicherte Palette mit mehreren Zementsäcken befand. Das Gesamtgewicht betrug rund eine Tonne. Neben der ungenügenden Ladungssicherung waren auch das maximal zulässige Gewicht bei der Hinterachse wie auch die Reifentragkraft überschritten. Die Einsatzkräfte untersagten dem fehlbaren Lenker die Weiterfahrt. Der 44-Jährige wird verzeigt und muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Heute, 07:21 Uhr

Ein Mann hat im Einkaufszentrum Zugerland mehrere Gegenstände gestohlen und einen Angestellten mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag (11. Mai 2021), kurz nach 15:00 Uhr, hat ein Mann im Einkaufszentrum Zugerland mehrere Kleidungsstücke sowie Schuhe gestohlen und das Deliktsgut in einen Abfallsack gesteckt. Dabei wurde er von einem Angestellten beobachtet und auf den Diebstahl angesprochen. In der Folge lief der Ladendieb ins Freie, worauf der Angestellte versuchte, ihn festzuhalten. Der unbekannte Mann nahm daraufhin ein Messer hervor und bedrohte sein Gegenüber. Anschliessend ergriff der Ladendieb die Flucht, rannte zu Fuss in Richtung Migrol-Tankstelle und von dort über die Autobahn A14 in Richtung Cham. Die Ermittlungen der Zuger Polizei sind im Gang. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 13:35 Uhr

Unbekannte Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in Hünenberg aktiv gewesen. Neben einem Verkaufsladen haben auch mehrere Büros unerwünschten Besuch bekommen. Nachdem sie von einem Zeitungsverträger gestört wurden, entfernten sich die beiden mutmasslichen Täter schnellen Schrittes vom Tatort.

In der Nacht auf Sonntag (9. Mai 2021), zwischen 00:45 und 03:30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in das Verkaufsgeschäft der Landi an der Chamerstrasse in Hünenberg. Dort entwendeten die beiden Männer mehrere Werkzeuge, die sie in der Folge für weitere Einbrüche im gleichen Gebäude benutzten.

Die Täterschaft arbeitete sich durch das Treppenhaus bis in den 3. Stock des Gebäudes vor und verschaffte sich dabei gewaltsamen Zutritt in acht unterschiedliche Büroräumlichkeiten. Diese wurden in der Folge durchsucht. In einem der Büros wurde ein Tresor aufgebrochen und das darin aufbewahrte Bargeld in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken gestohlen. In den übrigen Räumlichkeiten wurde nichts entwendet.

Im Anschluss daran begaben sich die beiden Einbrecher zum gegenüberliegenden Gebäude und versuchten dort ebenfalls einzubrechen. Bei diesem Vorhaben wurden sie jedoch durch einen Zeitungsverträger gestört, worauf sie zu Fuss die Flucht ergriffen. Das zuvor in der Landi gestohlene Werkzeug liessen die Täter im Gebäude wie auch im Freien zurück.

Der angerichtete Sachschaden ist beträchtlich. Die Ermittlungen der Zuger Polizei zur Täterschaft sind im Gang.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 09.05.2021, 12:15 Uhr

Bei der Kreuzung Maschwander-/Wytistrasse kam es zu einer seitlich-/frontalen Kollision zwischen einem E-Bike und einem Motorrad. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag (8. Mai 2021), kurz nach 15:00 Uhr, in Hünenberg bei der Kreuzung Maschwander-/Wytistrasse. Ein Pensionär fuhr mit seinem E-Bike auf der Wytistrasse in Richtung Chamau und wollte schliesslich die Maschwanderstrasse überqueren, um in die Chamauerstrasse zu gelangen. Dabei übersah er auf der Maschwanderstrasse ein Motorradlenker, der in Richtung Maschwanden unterwegs war. Folglich kam es im Kreuzungsbereich zu einer seitlich-/frontalen Kollision.

Beim Unfall verletzten sich beide Zweiradlenker leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst Zug sowie den Rettungsdienst Aargau betreut und ins Spital eingeliefert. Während der Bergung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme war die Maschwanderstrasse vorübergehend nur einseitig befahrbar.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 08.05.2021, 08:59 Uhr

Nach dem Gewinn des Schweizermeistertitels haben mehrere Tausend EVZ-Anhänger die Mannschaft auf dem Arenaplatz gefeiert. Vereinzelt kam es zu Streitigkeiten. 3 Personen mussten wegen Schnittverletzungen medizinisch behandelt werden.

Nach dem gewonnenen Spiel ist es auf dem Arenaplatz zu einer spontanen Feier gekommen, bei der die Mannschaft den gewonnenen Pokal den Fans präsentierte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 5`000 Personen vor Ort.

Mehrheitlich verliefen die Feierlichkeiten friedlich. Nach der Pokalübergabe kam es jedoch rund um das Stadion vereinzelt zu Streitigkeiten sowie Rangeleien. Diese konnten durch die Einsatzkräfte der Zuger Polizei rasch unterbunden werden.

Wegen Schnittverletzungen mussten drei Personen durch den Rettungsdienst Zug medizinisch behandelt werden. Eine weitere Person begab sich selbstständig in Spitalpflege, nachdem sie durch pyrotechnisches Material verletzt wurde.

Aus Sicherheitsgründen wurden während der Pokalpräsentation rund um die Bossard-Arena mehrere Strassen gesperrt.

Die Zuger Polizei wurde bei ihrem Einsatz durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sowie dem Rettungsdienst Zug unterstützt.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 06.05.2021, 15:09 Uhr

In der Einkaufs-Allee Metalli ist in einer Drogerie eine geringe Menge Ameisensäure ausgelaufen. Die Räumlichkeiten wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstagmorgen (6. Mai 2021), kurz nach 10:00 Uhr, ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass in einer Drogerie eine geringe Menge Ameisensäure ausgelaufen sei. Umgehend wurden die Chemiewehr der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie der Rettungsdienst Zug alarmiert und das Verkaufsgeschäft vorsorglich evakuiert werden.

Anschliessend haben Spezialisten der Chemiewehr die ausgelaufene Ameisensäure mit Bindemittel aufgenommen und die Räumlichkeiten gelüftet. Zwei Mitarbeiterinnen, die über Unwohlsein klagten, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch untersucht. Die beiden Frauen mussten jedoch nicht in Spitalpflege gebracht werden.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen ist im Lager der Drogerie eine Glasflasche umgekippt und rund ein Liter Ameisensäure ausgelaufen. Zwei Mitarbeiterinnen versuchten zu Beginn, die Säure selber aufzunehmen. Weil es ihnen unwohl wurde, mussten sie jedoch von ihrem Vorhaben absehen. Für Mensch und Umwelt bestand keine Gefahr.

Im Einsatz standen 20 Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 05.05.2021, 08:23 Uhr

Nach einem verbalen Disput ging ein Autolenker auf einen Velofahrer los und verletzte diesen im Gesicht. Die Polizei sucht den Beschuldigten und Zeugen.

Am Dienstagnachmittag (4. Mai 2021), um 15:45 Uhr, überquerte ein Velofahrer die Chamerstrasse beim Fussgängerstreifen, Höhe Podium 41. Als einer der Autofahrer hupte, machte der Zweiradlenker seinem Missmut mittels Handzeichen Luft. Die beiden Verkehrsteilnehmer trafen anschliessend beim Hafenplatz erneut aufeinander. Es kam zu einem Wortgefecht und schliesslich verpasste der Autolenker dem Velofahrer einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei erlitt der 31-Jährige einen Kieferbruch. Auch sein Mobiltelefon wurde in Mitleidenschaft gezogen, als er den Streit aufzeichnete. Das Opfer erstattete später bei der Polizei Anzeige.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht Zeugen. Beim beschuldigten Autolenker handelt es sich um einen 25 bis 35 Jahre alten Mann, mit dunkelbraunen, kurzen, glatten Haaren, mit 3-Tage-Bart. Er trug ein helles T-Shirt und eine kurze, graue Hose und fuhr einen hellblauen Kleinwagen. Er war in Begleitung eines Beifahrers. Dieser ist schlank und rund 190 cm gross.

Personen, die den Streit beobachtet haben und weitere Angaben zum Lenker oder seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41). Insbesondere wird der Beschuldigte aufgefordert, sich von sich aus zu melden.

Quelle: Zuger Polizei