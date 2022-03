Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Kanton Zug: Unnötiger Lärm bei Autotreffen Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

In Steinhausen und Rotkreuz hat am Samstagabend ein Autotreffen mit mehreren Hundert Fahrzeugen stattgefunden (Mitteilung vom Sonntag, 20.03.2022, 16:12 Uhr).

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 16:12 Uhr

In Steinhausen und Rotkreuz hat am Samstagabend ein Autotreffen mit mehreren Hundert Fahrzeugen stattgefunden. Die Polizei war präsent und führte Kontrollen durch.

Rund 500 Fahrzeuge und deren Insassen haben sich am Samstagabend (19. Oktober 2022) auf dem Parkplatz beim Einkaufszentrum Zugerland zu einem Treffen eingefunden. Die sogenannten «Autotunner» sind dafür aus diversen Kantonen und dem nahen Ausland angereist.

Die Zuger Polizei war vor Ort und führte entsprechende Kontrollen durch. Dabei wurde ein 35-jähriger Autofahrer verzeigt, der mit seinem Audi durch das hochdrehen lassen des Motors beim Beschleunigen vermeidbaren und unnötigen Auspufflärm verursachte. Zudem befand sich der Personenwagen infolge prüfpflichtigen Abänderungen in nicht vorschriftsgemässem Zustand.

Ebenfalls verzeigt wurde ein 24-jähriger Fahrzeuglenker. Die vor Ort durchgeführte Lärmmessung ergab, dass sein Fiat Punto Abarth technisch so verändert wurde, dass der maximal erlaubte Geräuschpegel deutlich überschritten wurde. Weil sich sein VW nicht in einem vorschriftsgemässem Zustand befand, wurde auch ein 18-jähriger Fahrzeuglenker verzeigt. Die drei Männer müssen sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Gegen 22:00 Uhr löste sich das Treffen in Steinhausen auf und rund 70 Fahrzeuge begaben sich an den Bahnhof in Rotkreuz. Auch dort war die Zuger Polizei präsent. Dabei fiel ein 25-jähriger BMW-Fahrer ebenfalls wegen übermässigen Lärm auf. Auch er wird zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verzeigt.

Mit dem vermehrten Auftreten sogenannter «Autotunner» und «Autoposer» hat sich die Lärmproblematik in der letzten Zeit zusätzlich verschärft. Indem sie ihre leistungsstarken Autos aufdrehen und die Sportauspuffanlagen bewusst knallen lassen, fallen die mehrheitlich jungen Männer in Innenstädten und Ortschaften negativ auf.

Trotz Anstrengungen und Bemühungen wird die Polizei das Lärmproblem nicht aus der Welt schaffen können. So hat sie keinen Einfluss auf das starke Verkehrswachstum, dass sich auf den Freizeitverkehr mit all seinen Begleiterscheinungen auswirkt. Dazu kommt, dass bereits Neulenker leistungsstarke Fahrzeuge fahren dürfen und diese dank Leasing auch finanzieren können. Zudem erlauben die geltenden Gesetzesvorschriften Auspuffanlagen und Motorsteuerungen, die Lärmemissionen ohne eigentlichen Nutzen erhöhen.

Freitag, 18.03.2022, 15:22 Uhr

Mit einer perfiden Masche versuchen Betrüger an das Vermögen von älteren Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. In mindestens einem Fall waren sie erfolgreich. Die Polizei warnt und ruft zur Vorsicht auf.

Die Masche der Betrüger funktioniert immer nach dem gleichen Muster; das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Person, die sich als Polizist ausgibt. Im Gespräch erzählen die Trickbetrüger eine frei erfundene Geschichte, zum Beispiel von einem Betrug oder einem Einbruch. Sie fordern die Kontaktierten auf, ihr Bargeld oder ihre Wertsachen, die offenbar in Gefahr sind, der Polizei zu übergeben. Dazu werde in Kürze jemand bei ihnen vorbeikommen.

So lief es in den vergangenen Tagen bei mehreren Dutzend Personen im Kanton Zug ab. Bei einer 71-jährigen Frau kamen die Betrüger zum Ziel. Die Rentnerin wurde so stark unter Druck gesetzt, dass sie bei der Bank rund 10`000 Franken abholte und das Bargeld einem unbekannten Mann übergab.

Die Zuger Polizei warnt erneut vor diesen «falschen Polizisten». Damit die Betrüger, egal mit welcher Masche und welcher Geschichte, erfolglos bleiben, gilt folgendes zu beachten:

Freitag, 18.03.2022, 07:20 Uhr

Ein Fahrzeuglenker ist von der Strasse abgekommen und in ein parkiertes Auto geprallt. Anschliessend rollte das Unfallfahrzeug rückwärts in einen Linienbus. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend (17. März 2022), kurz vor 19:45 Uhr, beim Kreisel Langgasse/Sihlbruggstrasse in der Gemeinde Baar. Ein 55-jähriger Lenker verlor im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf das Auto über ein Blumenbeet in der Kreiselmitte fuhr und auf der gegenüberliegenden Seite in ein dort parkiertes Ausstellungsfahrzeug einer Autogarage prallte.

Anschliessend rollte das Fahrzeug langsam rückwärts in einen Linienbus der Zugerland Verkehrsbetriebe. Der Buschauffeur sowie ein weiterer Autofahrer eilten dem Verunfallten umgehend zu Hilfe und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 55-jährige Mann in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von einigen Tausend Franken. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Der Verkehr wurde durch den Verkehrsdienst der Feuerwehr Baar und Neuheim wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Neben den beiden Ortsfeuerwehren und der Zuger Polizei standen der Rettungsdienst Muri, ein Notarzt sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

Montag, 14.03.2022, 15:45 Uhr

Die Zuger Polizei hat zwei Schnellfahrer gestoppt. Die beiden jungen Männer müssen mit einem längeren Ausweisentzug rechnen.

Am Samstag (12. März 2022), um 17:00 Uhr, sind zwei Autofahrer auf der Autobahn A4, zwischen Küssnacht (SZ) und der Verzweigung Rütihof, in Fahrtrichtung Zug/Zürich, unterwegs gewesen. Nachdem sie anständig und korrekt an einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage vorbeigefahren waren, beschleunigten die beiden jungen Männer stark und wechselten von der Normal- auf die Überholspur.

Dabei fielen sie einer zivilen Polizeipatrouille auf, die die beiden Autos stoppte und der Schnellfahrt damit ein Ende setzte.

Bei den Männern handelt es sich um einen 20-jährigen Italiener (Führerausweis auf Probe) sowie einen 23-jährigen Serben. Die Nachfahrmessung ergab, dass die beiden BMW-Fahrer, die auf diesem Streckenabschnitt erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um netto 54 km/h bzw. 43 km/h überschritten hatten.

Die jungen Männer müssen sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug für ihre Schnellfahrt verantworten. Auch erfolgt ein Bericht an das Strassenverkehrsamt, welches über administrative Massnahmen (Führerausweisentzug) entscheiden wird.

Samstag, 12.03.2022, 13:45 Uhr

Der genaue Unfallhergang wird durch die Zuger Polizei untersucht. Das Unfallfahrzeug wurde für weitere Abklärungen polizeilich sichergestellt.

Der Führerausweis wurde dem 23-jährigen Unfallverursacher zuhanden des zuständigen Strassenverkehrsamts abgenommen. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug (RDZ), eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenreinigungsdienstes und der Zuger Polizei.

Freitag, 11.03.2022, 14:17 Uhr

Auf einem Parkplatz ist ein Lieferwagen in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Am Freitag (11. März 2022), kurz nach 11:15 Uhr, ist auf einem Platz für Occasionsfahrzeuge an der Knonauerstrasse ein Lieferwagen in Brand geraten. Nachdem ein entsprechender Notruf auf der Einsatzleitzentrale eingegangen war, rückte die Feuerwehr Cham sowie Einsatzkräfte der Zuger Polizei umgehend aus. In der Folge konnte die Feuerwehr die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer nicht beschädigt.

Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz standen 22 Angehörige der Feuerwehr Cham sowie Einsatzkräfte der Zuger Polizei.

Montag, 07.03.2022, 14:53 Uhr

Wegen ungenügendem Abstand ist es auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Am Montagmorgen (7. März 2022), kurz vor 08:00 Uhr, ist es auf der Autobahn A14, zwischen dem Anschluss Zug und der Ausfahrt Baar zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wegen ungenügendem Abstand im dichten Morgenverkehr prallte ein 39-jähriger Lenker eines Lieferwagens mit Anhänger in das Heck eines vor ihm fahrenden Lieferwagens. Dieser wiederum wurde nach vorne in ein Auto geschoben. Sämtliche Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Wegen auslaufender Kühlflüssigkeit und Glassplitter musste die Fahrbahn gereinigt und der Normalstreifen für die Fahrzeugbergung gesperrt werden. Dies führte zu Rückstau im Morgenverkehr.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft zentras, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Montag, 07.03.2022, 11:38 Uhr

Weil angeblich ein Mann bedroht wird, ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf ein. Statt einer Person in Notlage trafen die Einsatzkräfte eine Hanfindooranlage an.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend (24. Februar 2022). Nach einem Notruf, wonach im Keller eines Mehrfamilienhauses in Oberwil ein junger Mann bedroht wird, rückten mehrere Patrouillen vor Ort aus. Statt einer Person, die sich in Gefahr befand, stiessen die Einsatzkräfte im Keller der Wohnüberbauung auf einen Mann in einem psychischen Ausnahmezustand sowie auf eine Hanfindooranlage mit rund 120 Jungpflanzen. Die Anlage verfügte über eine automatische Bewässerung und Lichtversorgung.

Der Betreiber der Anlage, ein 25-jähriger Mann, wurde in fachärztliche Betreuung übergeben. Wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

