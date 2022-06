Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Menzingen: Zwei Personen bei Kollision verletzt – Zeugenaufruf Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Auf der «Edlibachkreuzung» ist es zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen (Mitteilung vom Montag, 20.06.2022, 15:04 Uhr).

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 15:04 Uhr

Auf der «Edlibachkreuzung» ist es zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen (20. Juni 2022), kurz nach 07:00 Uhr. Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr vom «Cholrain» kommend auf der Edlibachstrasse in Richtung Neuheim. Gleichzeitig war eine 28-jährige Lieferwagenlenkerin von Menzingen kommend auf der Hauptstrasse in Richtung «Nidfuren» unterwegs. Auf der Kreuzung, die mittels einer Lichtsignalanlage geregelt ist, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer heftigen Kollision.

Während das Auto auf der Kreuzung stehen blieb, geriet der Lieferwagen rechts von der Strasse, kippte zur Seite und kam an einem Baum zum Stillstand. Bis zur Bergung musste der Lieferwagen durch die Feuerwehr Menzingen gesichert werden.

Die beiden Unfallbeteiligten, die jeweils alleine unterwegs waren, wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden. Dieses konnten sie in der Zwischenzeit bereits wieder verlassen. Der Lieferwagen musste durch ein Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen und abtransportiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Unfall führte im Morgenverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Durch die Feuerwehren Menzingen und Unterägeri wurde der Verkehr geregelt und von Ägeri kommend via Allenwinden umgeleitet.

ZeugenaufrufDa der genaue Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Im Einsatz standen gesamthaft 28 Angehörige der Feuerwehren Menzingen und Unterägeri sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Heute, 08:21 Uhr

Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf einem Fussgängerstreifen eine Frau angefahren. Die Fussgängerin wurde verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend (19. Juni 2022), kurz vor 18:45 Uhr, beim Bundesplatz in der Stadt Zug. Eine 60-jährige Fussgängerin überquerte bei der Alpenstrasse den Fussgängerstreifen und wurde dabei von einem Auto frontal erfasst. Die Fussgängerin wurde verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden.

Der beim 49-jährigen Autofahrer durchgeführte Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ordnete bei ihm eine Blut- und Urinprobe im Spital an. Der Führerausweis wurde dem Mann zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 12:12 Uhr

Wegen unsachgemässer Lagerung von Heizöl auf einem Bauernhof kam es zu einer Gewässerverschmutzung. Gemäss dem Amt für Umwelt bestand keine Gefahr für die Tiere.

Am Samstag (18. Juni 2022), gegen 10:00 Uhr, ist bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung eingegangen, dass der Dersbach nach Terpentin rieche. Abklärungen ergaben, dass sich ein Ölfilm gebildet hatte, welcher zu einem Bauernhof in Hünenberg am See zurückverfolgt wurde. Um zu verhindern, dass Öl in den Zugersee gelangte, richtete die Chemiewehr der Stützpunktfeuerwehr Zug in Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr Hünenberg einen Ölstopp ein. Gemäss dem Amt für Umwelt bestand keine Gefahr für die Tiere.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ordnete auf dem Gelände des Bauernhofs eine Hausdurchsuchung an. Auf dem Gelände stiessen die Einsatzkräfte auf mehrere Fässer Heizöl und verschmutzten Dünger. Da diese Stoffe unsachgemäss lagerten, wurde eine spezialisierte Firma aufgeboten, um diese fachgerecht zu entsorgen.

Der Eigentümer des Bauernhofs wird verzeigt und er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

m Einsatz standen 15 Angehöriger der Feuerwehr Hünenberg und der Stützpunktfeuerwehr Zug, der Kantonstierarzt, das Amt für Wald und Wild und Mitarbeitende der Zuger Polizei

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 16.06.2022, 12:21 Uhr

Am Donnerstagmorgen (16. Juni 2022) ist im Wintergarten eines Einfamilienhauses in Alosen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ging kurz vor 08:00 Uhr die Meldung ein, dass am Flurweg in Alosen ein Wintergarten in Flammen stehe. Die Feuerwehr Oberägeri bekämpfte das Feuer und konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der Saschschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Die Brandursache steht noch nicht fest und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt.

Im Einsatz standen ca. 70 Angehörige der Feuerwehr Oberägeri und Angehörige der Stützupunktfeuerwehr Zug mit der Drohne, der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienst Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 16.06.2022, 10:47 Uhr

Die Lenkerin eines Hofladers übersah beim Einbiegen in die Hauptstrasse ein Auto. Dabei riss die Gabel die rechte Seite des Autos auf. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Mittwochabend (15. Juni 2022), um 18:00 Uhr, fuhr eine Lenkerin eines Hofladers mit ihrer Tochter von der Strimattstrasse herkommnd in Richtung Verzweigung Sinserstrasse / Matten. Beim Einbiegen in die Sinserstrasse übersah sie das von Sins kommende Auto, prallte in das Fahrzeug und riss dabei mit der Gabel des Hofladers die rechte Seite des Autos auf. Dabei kippte das Landwirtschaftsfahrzeug auf die linke Seite und das Auto kam auf der angrenzenden Baustelle zum Stillstand. Die 36-jährige Lenkerin des Hofladers und der 46-jährige Lenker des Autos wurden leicht verletzt. Das 6-jährige Mädchen blieb unverletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie zur Überprüfung in ein Spital überführt. Das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden und am Hoflader entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Durch die Feuerwehr Hünenberg wurde im Bereich der Unfallstelle der Verkehr geregelt.

Im Einsatz standen 15 Angehörige der Feuerwehr Hünenberg, Mitarbeitende von Schutz und Rettung Zürich, des Strassenunterhaltsdienstes, ein privates Abschleppunternehmen und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 15.06.2022, 15:28 Uhr

In der vergangenen Nacht haben sich zwei Männer gewaltsam Zutritt in ein Verkaufs-geschäft verschafft. Auf der Flucht konnten die mutmasslichen Einbrecher festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafuntersuchung eröffnet.

In der Nacht auf Mittwoch (15. Juni 2022), um ca. 02:00 Uhr, haben sich zwei maskierte Personen gewaltsam Zutritt in ein Verkaufsgeschäft am Bundesplatz in der Stadt Zug verschafft. Anschliessend entwendeten sie aus mehreren Theken zahlreiche Elektronikgeräte und verliessen das Geschäft durch den zuvor aufgebrochenen Eingangsbereich.

Nachdem bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein entsprechender Alarm eingegangen war, rückten mehrere Polizeipatrouillen aus. In der Folge erblickte eine Patrouille auf der Chamerstrasse ein verdächtiges Fahrzeug mit ausländischen Kontrollschildern. Als die Insassen die Einsatzkräfte erblickten, versuchten sie sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei prallte das Auto an der Mattenstrasse in der Gemeinde Cham in einen Zaun. Daraufhin ergriffen die beiden Fahrzeuginsassen zu Fuss die Flucht.

Den Einsatzkräften gelang es jedoch, die beiden Männer im Bereich der Hinterbergstrasse in der Gemeinde Cham aufzuspüren und festzunehmen. Bei den Männern handelt es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 17 und 20 Jahren. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug sowie die Jugendanwaltschaft haben jeweils ein Strafverfahren eröffnet.

Beim Deliktsgut handelt es sich um mehrere Smartphones, Tablets und Smartwatches im Wert von rund 20`000 Franken. Das ganze Deliktsgut konnte sichergestellt werden.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 15.06.2022, 10:16 Uhr

Im Freibad Lättich lag ein kleines Mädchen regungslos im Wasser. Die Vierjährige musste reanimiert und in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Am Dienstagabend (14. Juni 2022), kurz vor 17:45 Uhr, ist es im Freibad Lättich in der Gemeinde Baar zu einem Badeunfall gekommen. Ein vierjähriges Mädchen war in einem unbeobachteten Moment im Aussenbereich ins Nichtschwimmerbecken geraten. Als ihr Vater dies bemerkte, trieb das Mädchen bereits regungslos im Wasser. Der Vater zog sein Kind sofort aus dem Wasser und schlug Alarm.

Mehrere Personen, Badegäste sowie Mitarbeitende des Freizeitbades, wurden auf den Vorfall aufmerksam und eilten dem Mann zu Hilfe. Sie alarmierten die Rettungskräfte und begannen unverzüglich mit der Reanimation des Mädchens. Umgehend rückten ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Zug, ein Notarzt, die REGA sowie mehrere Patrouillen der Zuger Polizei vor Ort aus.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde das Mädchen in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter der REGA in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen.

Die genauen Umstände des Badeunfalls sind noch unklar und sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Angehörigen des Mädchens, die betroffenen Badegäste sowie die Mitarbeitenden des Freizeitbades wurden durch das Care-Team Zug betreut.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 14.06.2022, 16:39 Uhr

Auf einer Baustelle ist ein Baugerüst eingestürzt. Ein Arbeiter wurde lebensbedrohlich verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital eingeliefert werden.

Am Dienstagnachmittag (14. Juni 2022), kurz nach 13:30 Uhr, war ein Bauarbeiter auf einer Baustelle an der «Alte Landstrasse» in der Gemeinde Unterägeri mit dem Aufbau eines Gerüstes beschäftigt gewesen. Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen stürzte das Gerüst ein und riss den 38-jährigen Arbeiter aus rund sechs Metern Höhe mit sich. Bei diesem Sturz erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen.

Durch die Feuerwehr Unterägeri wurde das umgestürzte Gerüst gesichert und der Verunfallte geborgen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde der 38-Jährige mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Die Ursache für den Einsturz des Gerüstes wird durch die Zuger Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ermittelt.

Im Einsatz standen mehrere Angehörige der Feuerwehr Unterägeri sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der REGA und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei