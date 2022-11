Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Risch Rotkreuz: Alkoholisierte Fahrt ins Gebüsch Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Auf der Autobahn A14 hat ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Strasse geraten und ins Gebüsch gefahren (Mitteilung vom Samstag, 12.11.2022, 10:57 Uhr).

Heute, 10:57 Uhr

Am Samstagmorgen (12. November 2022), kurz vor 06:00 Uhr, hat ein 29-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A14, bei der Verzweigung Rütihof, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses kam links von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse, prallte in die Leiteinrichtung und kam im dortigen Gebüsch zum Stillstand.

Der alkoholisierte Lenker wurde leicht verletzt und ins Spital eingeliefert. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen positiven Wert von 0.60 mg/l. Der Führerausweis wurde dem 29-Jährigen zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden an der Leiteinrichtung beträgt rund 5`000 Franken. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr auf dem Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Quelle: Zuger Polizei

Heute, 09:40 Uhr

Ein Autofahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, worauf dieses in einen Kandelaber prallte und auf dem Dach liegen zum Stillstand kam. Die vier Insassen wurden nur leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend (11. November 2022), um 20:30 Uhr, auf der Zugerbergstrasse in der Stadt Zug. Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit von der Talstation Schönegg talwärts und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam rechts von der Strasse ab, prallte in einen Kandelaber, kippte zur Seite und kam, in der Mitte der Strasse, auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 18-jährige Fahrzeuglenker sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren konnten das stark beschädigte Auto selbstständig verlassen. Mit leichten Verletzungen wurden die vier jungen Männer mit mehreren Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

Am Auto entstand Totalschaden. Dieses musste von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die Zugerbergstrasse im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 13:38 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Touring Club Schweiz (TCS) hat die Zuger Polizei in den letzten Tagen zwei Beleuchtungskontrollen durchgeführt. Dabei wurden Fahrzeuglenkende, Zweiradfahrer und Fussgänger auf die Thematik «Sichtbarkeit» sensibilisiert.

Am Donnerstagabend (3. November 2022) lag der Fokus der Beleuchtungskontrolle auf den Zweiradlenkenden sowie den Fussgängern. Am Schleifeweg in der Stadt Zug wurden rund 100 E-Trotti, Velo - und E-Bike-Fahrer kontrolliert. Bei sieben Zweiradlenkenden war die Beleuchtung mangelhaft oder nicht vorhanden. Wenn möglich wurde das Licht vor Ort repariert oder ersetzt. Gleichzeitig wurden alle Zweiradlenkenden auf die Thematik «Sichtbarkeit» sensibilisiert.

Die zweite Beleuchtungskontrolle fand am Donnerstagabend (10. November 2022) an der Sinserstrasse in Cham statt. Im Zentrum stand diesmal der motorisierte Individualverkehr. Von den Dutzenden Fahrzeugen, die die Kontrollstelle passierten, waren 14 mit einer kaputten Lichtquelle unterwegs. In 11 Fällen konnten Spezialisten des TCS diese Lichtquelle vor Ort reparieren. In den übrigen 3 Fällen stellten die Einsatzkräfte der Zuger Polizei einen Beanstandungsrapport aus.

Um sich sichtbar zu machen, gelten folgende Tipps:

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 10.11.2022, 08:40 Uhr

Der erste Unfall ereignete sich Mittwochabend (10. November 2022), um 16:35 Uhr, zwischen der Verzweigung Rütihof und Gisikon (LU). Wegen mangelndem Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit prallte eine 35-jährige Autofahrerin auf dem Überholstreifen in das vor ihr fahrende Fahrzeug. Die Unfallverursacherin wurde zusammen mit ihrem einjährigen Kind zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

Die zweite Meldung zu einem Unfall erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei um 17:00 Uhr. Auf der Autobahn A14, zwischen Baar und Steinhausen, ereignete sich ebenfalls eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Die beiden Unfallbeteiligten, eine 33-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann, blieben unverletzt.

Fast zeitgleich und beinahe am gleichen Ort, lediglich ein paar Meter zurückversetzt, ist es nach einem unvorsichtigen Wechsel von der Überhol- auf die Normalspur, dies bei stockendem Kolonnenverkehr, zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beträgt gesamthaft rund 35`000 Franken. Die drei Unfälle führten im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 09.11.2022, 14:06 Uhr

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Mofa und einem Auto ist der Mofafahrer verletzt worden. Die Polizei sucht nun den Autolenker.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen (9. November 2022) kurz vor 07:00 Uhr. Ein Autofahrer beabsichtigte, von der Loretostrasse in die Ägeristrasse in Zug einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein Mofafahrer auf der Ägeristrasse talwärts. In der Folge kam es zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden zu einer Kollision. Daraufhin haben die beiden Beteiligten angehalten. Der 16-jährige Mofafahrer teilte dem Autofahrer mit, dass er sich nicht verletzt habe. Der Autofahrer hat sich anschliessend von der Unfallstelle entfernt.

ZeugenaufrufWie sich später im Spital herausstellte, hat sich der Zweiradlenker bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher wird deshalb gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 08.11.2022, 10:53 Uhr

In den letzten Tagen sind im Kanton Zug wieder vermehrt Telefonbetrüger aktiv gewesen. Neben den bereits bekannten Maschen setzen sie teilweise auf eine neue Vorgehensweise. In einem der Fälle gelang es, denn «Geldabholer» festzunehmen.

Am vergangenen Donnerstag, den 3. November 2022, erhielt eine 81-jährige Frau einen Anruf von einem ihr unbekannten Mannes. Der Betrüger, der Mundart sprach, gab sich am Telefon als Polizist aus und erzählte der Rentnerin eine frei erfundene Geschichte, wonach ihr Geld bei der Bank nicht mehr sicher sei und sie helfen könne, eine Straftat aufzuklären. Er forderte die Frau auf, bei der Bank einen grösseren Geldbetrag abzuheben und diesen bei einem Bitcoin-Automaten einzuzahlen. Ein Taxifahrer werde sie in Kürze abholen und sie unterstützen.

Wenig später meldete sich der vermeintliche Taxifahrer telefonisch bei der Frau und fuhr sie zur Bank. Die 81-Jährige wurde während der ganzen Zeit mehrmals angerufen und so stark unter Druck gesetzt, dass sie rund 20`000 Franken abhob und mit dem Taxi, bei welchem es sich jedoch um ein privates Fahrzeug handelte, nach Steinhausen fuhr. Dort übergab sie den Geldbetrag dem Mann, der Teil der Bande ist, worauf dieser das Geld an einem Bitcoin-Automaten einzahlte. Anschliessend fuhr er die Rentnerin wieder nach Hause.

Am Freitagmorgen (4. November 2022) wiederholte sich die Geschichte und die gleiche Täterschaft meldete sich erneut bei der Rentnerin. Anders als am Vortag erschien nun aber eine echte Taxifahrerin und fuhr die Frau zur Bank. Dort wurden sie aber von der Polizei erwartet und ein weiterer Geldtransfer konnte verhindert werden.

Gemäss den Aussagen der Taxifahrerin wurde sie vom angeblichen Neffen der 81-Jährigen telefonisch kontaktiert. In mehreren Anrufen erzählte dieser «Neffe» der Taxifahrerin einiges aus dem Leben der Rentnerin und dass sie dieses Geld dringend abholen und wieder einzahlen müsse. Die Taxifahrerin nahm den Auftrag entsprechend entgegen. Dabei handelt es sich um eine neue Vorgehensweise der Telefonbetrüger.

Nach einer kurzen Pause am Wochenende ist eine zweite Tätergruppierung am Montagmorgen (7. November 2022) ebenfalls aktiv geworden. Bei einem 81-jährigen Mann klingelte das Telefon und auf der anderen Seite der Leitung meldete sich ein falscher Polizist. Der Betrüger setzten den Mann derart stark unter Druck, dass dieser bereit war, 30`000 Franken bei der Bank abzuheben und einem ihm unbekannten Mann auszuhändigen.

Bei dieser Übergabe wurde der «Geldabholer» jedoch von der richtigen Polizei empfangen und festgenommen. Es handelt sich um einen 30-jährigen, deutschen Staatsangehörigen. Die weiteren Untersuchungen sind im Gang.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei den beiden Fällen nicht um die gleiche Täterschaft.

Vorsicht vor TelefonbetrügernDie Zuger Polizei warnt erneut vor solchen Betrügern und mahnt, sich keinesfalls auf solche Anrufe einzulassen. Schützen Sie sich richtig und befolgen Sie folgende Tipps:

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 08.11.2022, 07:18 Uhr

Vier Männer haben in einem Hofladen zahlreiche Lebensmittel gestohlen. Sie wurden festgenommen und werden zur Anzeige gebracht.

Am Sonntagnachmittag (6. November 2022) haben vier Männer bei einem Hofladen in der Gemeinde Cham zahlreiche Lebensmittel gestohlen. Die Ladendiebe haben ohne zu zahlen 25 Liter Most, 60 Eier, 12 kg Äpfel und Birnen, 1 kg Baumnüsse und 23 kg Kartoffeln in ihr Fahrzeug verladen. Dabei wurden sie jedoch vom Hofladenbesitzer beobachtet und angehalten. Zwei der Ladendiebe entfernten sich daraufhin von der Örtlichkeit, konnten aber ganz in der Nähe durch eine Polizeipatrouille festgenommen werden.

Bei den vier Männern handelt es sich um drei Rumänen im Alter von 28, 32 und 34 Jahren sowie einen 32-jährigen Kosovaren. Alle vier werden zur Anzeige gebracht.

Die gestohlenen Lebensmittel konnten dem Hofladenbesitzer wieder ausgehändigt werden.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 07.11.2022, 08:12 Uhr

In einer Garagenbox eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.

Am Montagmorgen (7. November 2022), um 04:30 Uhr, gingen auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen ein, dass eine Garagenbox an der Pilatusstrasse in der Gemeinde Baar in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr Baar, die schnell mit ersten Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern und das Feuer löschen.

15 Bewohner/-innen der Liegenschaft wurden vorsorglich evakuiert. Sie konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, ist jedoch beträchtlich.

Im Einsatz standen 50 Angehörige der Feuerwehr Baar sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei