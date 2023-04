Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Schattdorf: Alkoholisierter Automobilist kollidiert mit Kandelaber Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri.

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Am Freitag, 14. April 2023, kurz nach 18.00 Uhr, ist es auf der Gotthardstrasse in Schattdorf zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 58-jähriger Lenker eines Personenwagens mit italienischen Kontrollschildern ist von der Strasse abgekommen und kollidierte in der Folge mit zwei Kandelabern einer Strassenbeleuchtung. Der Automobilist blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 35'000 Franken.

Die vor Ort durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 0.36 mg/l.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 15.04.2023 (Link)

Am Donnerstag, 13. April 2023, kurz nach 08.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Rynächtstrasse in Fahrtrichtung Süd. Beim Fussgängerstreifen, auf der Höhe des Restaurants Bauernhof, hielt er sein Fahrzeug an, damit ein Fussgänger die Strasse überqueren konnte. Anschliessend setzte der 81-Jährige seine Fahrt fort und kollidierte danach mit einer Fussgängerin, welche sich ebenfalls auf dem Fussgängerstreifen befand. Später bekundete die 77-jährige Frau Mühe beim Laufen. Nach der Konsultation ihres Hausarztes begab sie sich selbständig ins Kantonsspital Uri. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Freitag, 14.04.2023 (Link)

Am Dienstag, 11. April 2023, kurz nach 11.15 Uhr, musste die Axenstrasse aufgrund eines technischen Defekts gesperrt und die Fahrzeuge gewendet werden. Zwischenzeitlich konnte der technische Defekt eruiert und behoben sowie die Axenstrasse für den Verkehr wieder freigegeben werden. Für weitere Informationen können Sie sich an das Bundesamt für Strassen ASTRA wenden.

Im Einsatz standen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, Spezialisten des Bundesamts für Strassen, ein privater Sicherheitsdienst, die Kantonspolizei Schwyz sowie die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Dienstag, 11.04.2023 (Link)

Heute Montag, 10. April 2023, gegen 14.00 Uhr, besammelten sich rund 150 Personen auf dem Rathausplatz in Altdorf zu einer unbewilligten Kundgebung. Kurz vor 14.00 Uhr setzte sich im Bereich Hellgasse ein Umzug mit rund 50 Personen in Bewegung. Über die Schützengasse und die Schmiedgasse gelangten die Teilnehmenden des Umzugs ebenfalls auf den Rathausplatz. Die Kundgebung stand im Zusammenhang mit dem «Spaziergang» gegen die Corona-Massnahmen vor zwei Jahren. Ab 14.45 Uhr löste sich die Kundgebung auf dem Rathausplatz auf.

Die Kantonspolizei Uri war an verschiedenen Orten präsent und stand im Dialog mit den Teilnehmenden. Die Kundgebung verlief aus polizeilicher Sicht ruhig.

Der Verkehr im und zum Dorfkern in Altdorf musste für rund 90 Minuten lokal umgeleitet werden.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 10.04.2023 (Link)

Gestern Sonntag, 9. April 2023, kurz nach 14.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Nidwaldner Kontrollschildern von Bauen herkommend auf der Dorfstrasse in Richtung Dorfzentrum. Auf Höhe des Schützenhauses überholte dieser zwei Fahrradlenker. Dabei touchierte er eine 21-jährige Fahrradlenkerin, welche zu Boden stürzte. Ohne anzuhalten und sich um die verletzte Fahrradlenkerin zu kümmern, setzte der 65-jährige Lenker des Personenwagens seine Fahrt fort. Die Fahrradlenkerin wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Kantonsspital Uri überführt.

Aufgrund von Hinweisen von Auskunftspersonen konnte der Unfallverursacher mit seinem Personenwagen ermittelt und an seinem Wohnort angetroffen werden. Beim Unfallverursacher wurden Alkoholsymptome festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri ordnete eine Blut- und Urinentnahme an und der Führerausweis wurde gesperrt.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst – Kantonsspital Uri, die Kantonspolizei Nidwalden und die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 10.04.2023 (Link)

