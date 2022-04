Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Seelisberg: Mofalenker bei Selbstunfall verletzt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri.

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Heute Freitag, 22. April 2022, kurz vor 01.00 Uhr, fuhr ein Mofalenker auf der Dorfstrasse in Seelisberg in Richtung Emmetten. Im Bereich Sonnenberg kollidierte der 72-Jährige aus derzeit ungeklärten Gründen mit einer Baustellenabsperrung. In der Folge kam er zu Fall und blieb verletzt am Boden liegen. Der Verletzte wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst Nidwalden mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Sachschaden ist gering.

Aufgrund von Alkoholsymptomen wurde durch die Staatsanwaltschaft Uri eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Am Dienstag, 19. April 2022, kurz nach 17.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd. In der Galerie Paffensprung herrschte Kolonnenverkehr, dies bemerkte der PW-Lenker zu spät. In der Folge kollidierte er mit dem Heck eines voranstehenden deutschen Sattelmotorfahrzeuges. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.

Am Dienstag, 19. April 2022, kurz nach 16.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit kroatischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd. Kurz vor dem Rastplatz Gurtnellen stellte der Fahrzeuglenker eine Rauchentwicklung im vorderen Teil des Fahrzeuges fest, weshalb er auf den dortigen Rastplatz fuhr. Nachdem alle Fahrzeuginsassen das Auto verliessen, kam es innert Kürze zu einem Brandausbruch. Trotz dem raschen Löscheinsatz der Schadenwehr Gotthard ist das Auto durch das Feuer komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Aufgrund des Löscheinsatzes musste die Autobahn A2 kurzzeitig gesperrt werden.

Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, ein privates Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri.

Am Donnerstag, 14. April 2022, führte die Kantonspolizei Uri im Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld eine Carkontrolle durch. Während rund sieben Stunden wurden in Fahrtrichtung Süd und Nord 14 Gesellschaftswagen (1 CH / 10 EU / 3 Drittstaaten) und deren Lenkerinnen und Lenker einer umfassenden Kontrolle unterzogen.

Insgesamt acht Lenkerinnen / Lenker mussten wegen Widerhandlungen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV) zur Anzeige gebracht werden. Bei zwei Gesellschaftswagen mussten vor der Weiterfahrt andere Chauffeure organisiert werden. Aufgrund der technischen Überprüfung der Fahrzeuge mussten keine Weiterungen vorgenommen werden.

Sämtliche bei den Lenkerinnen und Lenker durchgeführten Atemalkoholproben fielen negativ aus. Zusätzlich wurden rund 320 Personen im Fahndungssystem RIPOL überprüft, wobei ebenfalls alle Abklärungen negativ ausfielen.

