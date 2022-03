Polizeimeldungen Schwyz Blaulicht-Ticker - Siebnen: In nicht fahrfähigem Zustand verunfallt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Schwyz

(Bild: KEYSTONE) KEYSTONE

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Schwyz:

Am Montag, 14. März 2022, ereignete sich auf der Glarnerstrasse in Siebnen ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autolenker hielt kurz nach 22 Uhr an, um einen Fussgänger über den Fussgängerstreifen gehen zu lassen. Ein nachfolgender 26-jähriger PW-Lenker fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Der Lenker des hinteren Fahrzeugs war nicht angeschnallt und erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Zudem stellte sich bei der nachfolgenden Kontrolle heraus, dass er sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hatte. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Dienstag, 15.03.2022 (Link)

---

In der Nacht auf Samstag, 12. März 2022, verunfallte ein Fahrradlenker auf der Steinerstrasse in Schwyz. Kurz nach Mitternacht fuhr der 35-Jährige auf Höhe Chalbertränki über den Randstein auf einen Kiesweg, wobei er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Fall kam. Beim Sturz zog er sich erhebliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in Spitalpflege überführt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Verunfallten zeigte ein positives Resultat. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb eine Blutprobe an.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Samstag, 12.03.2022 (Link)

---

Eine unbekannte Täterschaft ist zwischen Samstagvormittag, 5. März 2022, und Montagmorgen, 7. März 2022, in ein Mehrfamilienhaus in Lachen eingebrochen. Sie brach die Haupteingangstüre des Gebäudes auf und entwendete aus einem Veloraum, der Tiefgarage und einem Keller insgesamt vier E-Bikes sowie zwei Fahrräder. Die unbekannten Täter entfernten sich unbemerkt. Die gestohlenen Zweiräder haben einen Wert von mehreren Zehntausend Franken.

In den letzten Tagen erreichten die Kantonspolizei Schwyz aus dem ganzen Kantonsgebiet mehrere Meldungen über Velodiebstähle, zum Teil aus unverschlossenen Räumen. Die Kantonspolizei ruft die Bevölkerung dazu auf, Velos immer in abgeschlossenen Räumlichkeiten abzustellen und verdächtige Wahrnehmungen sofort via Telefon 117 zu melden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 07.03.2022 (Link)

---

Am Samstagnachmittag, 5. März 2022 ist es in Egg zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einer Inline-Skaterin gekommen. Beide Verunfallten erlitten beim Unfall erhebliche Verletzungen und mussten hospitalisiert werden.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer fuhr kurz vor 15.30 Uhr auf der Staumauerstrasse nach Einsiedeln. Dabei kam es im Bereich der Bushaltestelle Roblosen zur Kollision mit einer 15-jährigen Inline-Skaterin, welche mit einer weiteren Inline-Skaterin Richtung Einsiedeln unterwegs war.

Die Verunfallte musste aufgrund der erlittenen Verletzungen mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance in eine ausserkantonale Spezialklinik überflogen werden. Der Zweiradfahrer erlitt ebenfalls erhebliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst hospitalisiert.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Sonntag, 06.03.2022 (Link)

---