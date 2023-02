Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Silenen: Zwei verletzte Personen bei Helikopterabsturz Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri.

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Am Freitag, 24. Februar 2023, kurz vor 12.00 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Uri die Meldung zu einem Helikopterabsturz ein. Gemäss ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Ausbildungsflug mit einem zivilen Helikopter, der im Bereich des Gebirgslandeplatzes Hüfifirn abstürzte. Im Helikopter befanden sich zwei Personen im Alter von 54 und 48 Jahren. Sie wurden leicht verletzt und durch die Rega ins Kantonsspital Uri geflogen. Dieses konnten sie bereits wieder verlassen. Die Unfallursache ist noch unklar und bildet Gegenstand der laufenden Abklärungen. Der Helikopter erlitt beim Unfall Totalschaden.

Gemäss Artikel 98 des Bundesgesetzes über die Luftfahrt (LFG) liegt die Zuständigkeit für die Strafuntersuchung bei der Bundesanwaltschaft (BA). Für die Untersuchung der Unfallursache ist die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST zuständig. Die Untersuchungen der BA und der SUST werden parallel und in enger Koordination geführt.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Freitag, 24.02.2023 (Link)

---

Die Urner Fasnacht war in diesem Jahr vom grossen Wetterglück gesegnet. Bei strahlendem Sonnenschein feierten zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler die närrischen Tage. Am gestrigen Güdeldienstag, 21. Februar 2023, ging mit dem traditionellen «Üsstrummet» die Urner Fasnacht zu Ende. Aus Sicht der Kantonspolizei Uri kann eine positive Bilanz gezogen werden.

Friedliche Fasnachtstage

Die Fasnachtstage im Kanton Uri verliefen aus Sicht der Kantonspolizei sehr friedlich und ohne grössere Zwischenfälle. Vom «Itrummlä» am Mittwochabend, 15. Februar 2023, bis zum gestrigen «Üsstrummet» waren zahlreiche Einsatzkräfte der Urner Blaulichtorganisationen im ganzen Kanton präsent. Die Kantonspolizei Uri erhielt mehrere Meldungen aufgrund von Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, welche durch die Polizeipatrouillen geschlichtet werden konnten.

Polizeipräsenz wurde geschätzt und hat sich bewährt

Die Anwesenheit der Kantonspolizei Uri beim Fasnachtstreiben wurde von der Bevölkerung geschätzt und hat sich bewährt.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Mittwoch, 22.02.2023 (Link)

---

Heute, am 19.02.2023 um 11.11 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri die Meldung, dass es zu einem Unfall mit einem Gleitschirm gekommen und dabei eine Person verletzt worden sei.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Uri, darunter ein Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe, rückten an die Unfallörtlichkeit aus. Die verletzte Person wurde beim Eintreffen der Polizei bereits von der REGA betreut und kurz darauf ins Kantonsspital geflogen.

Die Gleitschirmschülerin, welche über entsprechende Vorkenntnisse verfügt, streifte im Landeanflug den Dachgiebel eines an den Landeplatz angrenzenden Hauses, wobei sie sich die Verletzungen zuzog. Der Landeanflug konnte in der Folge trotz Verletzungen fortgesetzt und die Landung vollzogen werden. Aktuell wird von mittelschweren Verletzungen, insbesondere im Bereich der Beine, ausgegangen. Der Sachschaden am Haus kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die Verfahrensleitung obliegt der Bundesanwaltschaft, welche für Flugunfälle zuständig ist.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Sonntag, 19.02.2023 (Link)

---

Heute, 18.02.2023, um 15.06 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri die Meldung über einen Steinschlag im Bereich der Fellibrücke nahe Gurtnellen ein. Es löste sich rund ein Kubikmeter Gestein. Die grössten Steine hatten einen Durchmesser von rund 40 cm, sie wurden durch das Schutznetz von der Fahrbahn ferngehalten. Die grössten Steine, welche auf der Fahrbahn der A2 in Nordrichtung aufschlugen, hatten einen Durchmesser von rund 10 cm.

Der Gotthardtunnel wurde aus Sicherheitsgründen umgehend in Fahrtrichtung Nord gesperrt und eine grossräumige Umfahrung via San Bernardino eingeleitet. Die ausgerückten Polizeikräfte kontrollierten die Strecke auf Personen- und/oder Sachschaden, sperrten die Autobahn und organisierten in Zusammenarbeit mit der Schadenwehr Gotthard und dem Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) die ersten Massnahmen vor Ort. Der Verkehr welcher sich noch im Gotthardtunnel befand konnte via Kantonsstrasse abgeleitet werden.

Die Mitarbeitenden des AfBN führten in der Folge Sicherungsmassnahmen am Fels durch, das Tunnel und der gesperrte Autobahnabschnitt konnten gegen 18.45 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.

Es entstand kein Personenschaden, an einem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden, da es über einen auf der Fahrbahn liegenden Stein fuhr.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 18.02.2023 (Link)

---

Medienmitteilung 21 / 2023

Am 18. Februar 2023 kurz vor acht Uhr, meldete ein Mitarbeitender der Kantonspolizei Uri, in dienstfreier Zeit, einen Unfall auf einem Fussgängerstreifen der Seedorferstrasse in Altdorf. Der Fussgänger wurde trotz übersichtlicher Strecke beim Spazierengehen mit seiner Hündin mitten auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto frontal erfasst. Er wurde über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und kam auf dem Fahrbahnbelag zu liegen. Die mitgeführte Hündin wurde auf den Boden geschleudert. Das Aufbieten der Einsatzkräfte und die Betreuung vor Ort wurde bis zu deren Eintreffen vom Polizisten übernommen.

Der Rettungsdienst Uri leitete die Erstversorgung ein und transportierte den Verletzten mit Schürfungen und Prellungen für weitere Untersuchungen ins nahe Kantonsspital. Die Abklärungen ob die Hündin verletzt worden ist, werden durch einen Tierarzt erfolgen. Vor Ort konnten keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 2'000 Franken.

Weshalb es zum Unfall kam, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Uri ermittelt. Alkohol war nicht im Spiel.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 18.02.2023 (Link)

---